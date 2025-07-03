落實國產化 風睿3-1期風場委託世紀風電打造35座水下基礎

亞太地區離岸風電標竿開發商風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）3日表示，已委由在地供應商世紀風電統籌供應旗下「海盛風電（Formosa 4）」專案之水下基礎項目。此次合作不僅是風睿能源對台灣離岸風電國產化政策的具體回應，同時展現團隊在確保專案進度與品質之際，亦兼顧推動在地和國際供應鏈能量的深化與整合。

根據合約，世紀風電將承擔水下基礎項目，負責供應「海盛風電」所需之35座管架式水下基礎，以支援專案順利併網；期間不僅要蓄積本地製造能量，亦將整合國內外供應鏈資源，充分發揮在地協作與國際接軌的雙重優勢。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示，風睿能源根基於台灣，對在地供應鏈寄予厚望，也樂意交付重任。此次合作模式不僅符合國產化的門檻，更進一步將水下基礎產業供應鏈的整合協調，全權委由本地業者執行，這是風睿能源期望為本地離岸風電產業第三階段區塊開發，所做出的實質跨步。

風睿能源（SRE）項目長Sahand Holm表示，很高興能與世紀風電一起推動水下基礎項目，這項合作體現了風睿能源對本地企業的長期支持。

世紀風電董事長賴文祥表示，風睿能源將海盛風電共35座水下基礎製造合約委由世紀風電執行，這對世紀集團是最實質的肯定，也是風睿能源對政府推動國產化政策最具體的支持。世紀風電將會整合亞太區域供應鏈的資源，同時配合國內供應鏈將國內廠區及兩座世紀擎天塔發揮最高的製造及組裝產能，以達成將水下基礎如質如期交付予業主的任務。

「海盛風電（Formosa 4）」是風睿能源在台灣開發的第三座離岸風場，場址位於苗栗外海，於2022年底離岸風電第三階段區塊開發第一期選商中正式獲得經濟部核配495MW併網容量，並於2024年底取得籌設許可，成為同期所有獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫。