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投資台灣三大方案2.0「移工優惠」 移工比率上限最高45%

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

行政院會3日通過「投資台灣三大方案2.0」，實施期間延長到2027年。其中有關「歡迎台商回台投資行動方案」，提供移工優惠的部分，勞動部說明，業者聘僱本國勞工薪資如達3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有Extra制再加10%；若聘僱本國勞工薪資達3.82萬元，移工比率上限，可由40%增加到45%。

據勞動部統計，截至今年5月底，勞動部已核准約5,700名移工，累計實際有聘僱的外國人則約1,700人。本次投資台灣三大方案2.0，再提供移工優惠。

勞動部勞發署跨國勞動力管理組長蘇裕國受訪時表示，3日行政院會通過經濟部所提「投資台灣三大方案」，這三個方案其實是延續之前的施政，目的是希望吸引全球台商跟外企回來台灣投資，同時創造本國勞工的優質就業機會。

蘇裕國說明，三大方案裡面，有一個方案是「歡迎台商回台投資行動方案」，其中有一個「移工優惠措施」。這部分規定，新投資的新廠，若新聘僱本國員工若薪資達到3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有Extra制再加10%

蘇裕國舉例，3K5級屬於第一級10%的業者，依現行制度，Extra制可以再加20%，兩個加起來的話，依限制可以使用到30%。若該業者運用台商回台投資方案，承諾新僱用本國勞工員工的薪資達到3.63萬元以上，在Extra制可同意業者再加10%，等於30%再加10%，可以提高到40%。

蘇裕國指出，除此之外，如果業者願意新雇用本國員工薪資，再往上加碼到3.82萬元，移工比率上限可以從40%再往上提高5%，最高就可以到45%。

蘇裕國表示，這次「歡迎台商回台投資行動方案」之中，有關「移工優惠措施」的修正，透過經濟部及國發會、科技部、內政部、財政部、勞動部一起多次討論，主要就是聚焦在這一塊，希望能吸引更多台商以及外資來台投資。

勞動部 台商 移工

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