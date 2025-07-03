美越達成貿易協議 財經專家示警台灣兩產業：挫咧蛋！

美國總統川普宣布已與越南達成貿易協議，將對越南進口商品徵收20％關稅，對轉運貨物徵收40％關稅，美國商品進入越南市場則是「零關稅」。對此，財經專家何世昌在臉書發文提醒，這樣的貿易模式可能成為台美談判的參考樣板，台灣必須提高警覺，特別是汽車與保健食品產業恐將面臨直接衝擊。

何世昌分析，川普大動作對越南商品加徵關稅，主要意在防堵中國商品「洗產地」再出口至美國，此舉不僅針對越南，也可能成為對東南亞多國加稅的前例。而美方強調越南「開放市場」，意味著越南對美國商品零關稅政策，將進一步擴大美貨在當地的競爭力。

從越南的談判結果來看，何世昌指出，台灣有些業者挫咧蛋，尤其是汽車產業，市場正反映觀望潛在的降稅效應，5月新車領牌數僅3.19萬輛，年減23.1％，6月預估也僅3.3萬輛，汽車掛牌數連續兩個月明顯萎縮，顯示消費者對未來車價仍抱有等待心態。

除了汽車產業外，何世昌預期，利潤豐厚的保健食品藥廠也會面臨重大利空，萬一自美輸入保健食品關稅驟降，國內藥廠真的沒有一家能打的，至於知名健康食品網站iHerb受衝擊更大。