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中鋼等六大企業組隊搶綠電 公平會點頭放行結合案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

離岸風電市場逐步成形，企業搶先布局綠電資源。公平交易委員會2日宣布，核准中鋼（2002）、中油、中華電（2412）、日月光（3711）、聯電（2303）及東和鋼鐵（2006）等六大企業共同成立「台灣智慧電能公司（簡稱台智電）」，專營離岸風電購售業務，經評估不會對市場造成限制競爭，決定不禁止此次結合案。

公平會指出，這六家企業皆為再生能源的大型用電戶，合資成立台智電公司，目的是提升離岸風電採購彈性，新公司未涉及其他再生能源業務，目前尚未有營業實績，未來將向離岸風電開發商採購風電，轉售給售電業者與企業用戶，由於股東優先購電的數量有限，且僅限於企業內部使用，因此不會造成市場排擠。

審議過程中，公平會徵詢主管機關、風場開發商、同業及學者等多方意見，分析此案對上下游市場的影響。公平會說明，離岸風電買方資格設有嚴格門檻，此次企業結合不會改變原有條件，台智電在市場上的影響力仍屬有限，且仍須與其他競爭者角力，市場上也尚有足夠的風電供應量。

此外，在再生能源銷售市場上，除離岸風電外，太陽能等其他選項仍多元且競爭激烈。公平會評估，台智電難以壟斷供應或操縱價格，不致對市場產生封鎖效應，此案有助於推動政府再生能源市場自由化政策，也有利企業取得穩定綠電來源。

公平會強調，將持續關注再生能源市場的發展動態，未來也會從交易透明與公平競爭的角度，監督相關業者是否公平提供綠電資源，避免資源集中於特定企業，確保市場秩序與政策目標並進，讓再生能源的經濟效益能由全民共享。

中鋼 公平會 再生能源 太陽能 綠電 離岸風電

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