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美越關稅定案傳利多 華南投顧：留意越南設廠相關運動用品產業

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

繼英國之後，美國也與越南敲定關稅談判，華南投顧董事長呂仁傑認為，越南最終關稅稅率20%，市場預期台灣有望爭取更佳條件，例如透過擴大對美採購、嚴打中國大陸洗產地，半導體、AI產業前往美國投資和降低對美進口關稅等措施， 題材建議可留意越南設廠相關運動用品產業。

美國總統川普2日晚間宣布，與越南達成貿易協議，越南將對所有出口至美國的商品，支付20％關稅，若是轉運商品則為 40％，而作為交換條件，越南將全面開放市場，美國商品享有零關稅的待遇，並向美國採購80億美元波音飛機。

從美越協商結果來看，呂仁傑表示，美國與各國未來貿易談判核心將著重在兩大目標，一是提升美生產商品競爭力，二是打擊中國大陸商品轉運。

進一步來說，從與越南達成貿易協議內容觀察，美國與貿易夥伴進行關稅談判時，要求對美國生產商品實施零關稅、開放市場等訴求，可望提升各國企業赴美投資意願，進而推動美國製造業回流升級，實現其再工業化的目標。

另一方面，美國嚴打中國大陸「洗產地」行為，透過高額關稅、加強產地溯源與透明化要求，並在與各國貿易談判中推動嚴格的「現產地」認定標準，形成系統性貿易壁壘，阻斷中國大陸透過第三國轉運規避關稅的空間，預料將成為與各國貿易談判的重要條件之一。

美國 關稅

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