關稅何時有結果？政院：台美持續磋商 適時對外說明

美國總統川普宣布已與越南達成貿易協議，將對越南進口商品徵收20%關稅，對轉運貨物徵收40%關稅，外界關心台美進度，對此，行政院發言人李慧芝3日表示，台美雙方持續就對等關稅議題磋商溝通，有關談判的內容和結果，是否有進一步說明，會適時向國人做報告。

美國總統川普的對等關稅暫緩期即將屆滿，白宮官員加緊與亞洲和歐洲等主要貿易夥伴達成協議。川普昨日宣布與和越南達成貿易協議，越南銷往美國的所有商品將支付20%關稅，轉運商品稅率為40%，在美國掛牌上市的越南指數股票型基金（ETF）盤中應聲走揚。川普甚至表示，作為回應，越南將向美國開放自家市場，意味美國將能以零關稅把該國產品銷往越南。

對於外界關心台美關稅進展，李慧芝則表示，台美雙方持續就對等關稅議題磋商溝通，有關談判的內容和結果，是否有進一步說明，會適時向國人做報告。

行政院秘書長龔明鑫2日出席媒體論壇時，也被詢問是否有機會在下周前聽到台美談判的好消息？他則笑回：「希望」。

行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮25日就曾率政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方舉行第二輪實體磋商，與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）溝通。台美雙方均肯定當前談判持續正面發展，為深化經貿夥伴關係打下良好基礎。