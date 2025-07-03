政院拍板「投資台灣三大方案」 未來外商來台投資也可申請

先前因應美中貿易衝突，政府推動「投資台灣三大方案」，提供融資優惠、土地租金優惠、加速水電取得、稅務專屬服務、預核引進移工等優惠措施，不過近期為因應美國關稅政策影響，行政院3日拍板通過投資台灣三大方案2.0，其中在貸款新增額度7,200億元，且由三大方案平均分配，而大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助，20億元以內0.7％、20億元至100億元0.5％、逾100億元0.3％。

經濟部指出，方案延長至2027年，擴大適用範圍，聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，加上既有5+2產業創新領域。新階段將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，以提升整體產業競爭力。

此外，三大方案優惠措施將加碼，新增貸款額度7,200億元，且由三大方案平均分配，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助20億元以內0.7％、20億元至100億元0.5％及逾100億元0.3％，而「中小企業」支付銀行委辦手續費部分均調整為1％，支付期限仍維持3年，委辦手續費由國發基金與中小企業發展基金支應辦理。

至於在適用對象上，則是放寬擴大至全球海外台商、外商，經濟部在討論過程中認為，過去主要鎖定大陸台商，但該回來的、過去六年都已經回來，近年來因半導體、AI指標大廠都來台投資，將吸引海外供應鏈來台，因此擴大適用對象至全球台商，希望為經濟成長帶來新動能。對於外商來台投資的狀況，經濟部次長江文若也表示，由於投資台灣三大方案已經實施一段時間，因此確實有掌握相關潛在案件，但基於尊重申請，不便對外透露，不過還是很歡迎外商投資台灣。

經濟部評估，預計至2027年可吸引企業投資1.2兆元，創造8萬個本國就業機會，促進企業運用AI轉型。

而在人力配套方面，為引導企業加薪，方案修正原增聘優惠措施，未來企業聘僱本國員工投保薪資如達3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有的額外再加10%，若聘僱本國員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%提供至45%。

對於移工申請狀況，勞動部勞動力發展署組長蘇裕國說明，截至2025年5月底，已有335家廠商審核通過申請，也協助補實4,900人，另外在移工人數部分，有核准5,700人左右，累計至今實際有聘僱的外國人約1,700人，未來可延續先前施政成果，持續協助台商、外商設廠時補實人力。