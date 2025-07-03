快訊

豐原一家五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

45年前被賣到澳洲…「褚麗卿販嬰案」女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

Volvo新總裁林裕凱顏值炸鍋！社群帥照曝光 網讚：霸總真實版

聽新聞
0:00 / 0:00

政院拍板「投資台灣三大方案」 未來外商來台投資也可申請

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
因應美國對等關稅衝擊，行政院研議「投資台灣三大方案」將再加碼，銀行貸款額度預計從今年初規劃的3600億元加碼到7200億元。圖／行政院提供
因應美國對等關稅衝擊，行政院研議「投資台灣三大方案」將再加碼，銀行貸款額度預計從今年初規劃的3600億元加碼到7200億元。圖／行政院提供

先前因應美中貿易衝突，政府推動「投資台灣三大方案」，提供融資優惠、土地租金優惠、加速水電取得、稅務專屬服務、預核引進移工等優惠措施，不過近期為因應美國關稅政策影響，行政院3日拍板通過投資台灣三大方案2.0，其中在貸款新增額度7,200億元，且由三大方案平均分配，而大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助，20億元以內0.7％、20億元至100億元0.5％、逾100億元0.3％。

經濟部指出，方案延長至2027年，擴大適用範圍，聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，加上既有5+2產業創新領域。新階段將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，以提升整體產業競爭力。

此外，三大方案優惠措施將加碼，新增貸款額度7,200億元，且由三大方案平均分配，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助20億元以內0.7％、20億元至100億元0.5％及逾100億元0.3％，而「中小企業」支付銀行委辦手續費部分均調整為1％，支付期限仍維持3年，委辦手續費由國發基金與中小企業發展基金支應辦理。

至於在適用對象上，則是放寬擴大至全球海外台商、外商，經濟部在討論過程中認為，過去主要鎖定大陸台商，但該回來的、過去六年都已經回來，近年來因半導體、AI指標大廠都來台投資，將吸引海外供應鏈來台，因此擴大適用對象至全球台商，希望為經濟成長帶來新動能。對於外商來台投資的狀況，經濟部次長江文若也表示，由於投資台灣三大方案已經實施一段時間，因此確實有掌握相關潛在案件，但基於尊重申請，不便對外透露，不過還是很歡迎外商投資台灣。

經濟部評估，預計至2027年可吸引企業投資1.2兆元，創造8萬個本國就業機會，促進企業運用AI轉型。

而在人力配套方面，為引導企業加薪，方案修正原增聘優惠措施，未來企業聘僱本國員工投保薪資如達3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有的額外再加10%，若聘僱本國員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%提供至45%。

對於移工申請狀況，勞動部勞動力發展署組長蘇裕國說明，截至2025年5月底，已有335家廠商審核通過申請，也協助補實4,900人，另外在移工人數部分，有核准5,700人左右，累計至今實際有聘僱的外國人約1,700人，未來可延續先前施政成果，持續協助台商、外商設廠時補實人力。

移工 經濟部

延伸閱讀

因應對等關稅衝擊 政院加碼提高貸款額度至7200億元

投資台灣方案2.0 優惠加碼…政府支付手續費、核配移工也增加

投資台灣方案2.0 全球台商、外商都通用

鐘點移工試辦計畫開放二階段申請 拚首年10家

相關新聞

政院拍板「投資台灣三大方案」 未來外商來台投資也可申請

先前因應美中貿易衝突，政府推動「投資台灣三大方案」，提供融資優惠、土地租金優惠、加速水電取得、稅務專屬服務、預核引進移工...

和碩童子賢：美國應與民主供應鏈合作 將進步主義發揚光大

和碩（4938）董事長童子賢指出，美國總統川普憂心美國本土製造業流失，他直言不值得把中低階製造業引回美國，因為工資過高但...

疫後補助國保擴大對象增2023年3月保險費 再享保費減免50％

勞保局公告，疫後補助國民年金保險費擴大補助對象，新增補助2023年3月保險費，2025年10月31日（含）前繳納，現享保...

孕育世界冠軍搖籃！ 第55屆全國技能競賽16日舉行

勞動部3日公告，第55屆全國技能競賽即將於7月16日至20日在台北南港展覽館舉行。2024年第47屆國際技能競賽，台灣代...

投資台灣三大方案 額度擬增至7200億

因應美國對等關稅衝擊，行政院研議「投資台灣三大方案」將再加碼，行政院秘書長龔明鑫昨說，銀行貸款額度預計從今年初規畫的三千六百億元加碼到七千二百億元；調整中階技術人力的核配比例，也將納入相關配套。

投資台灣方案2.0 優惠加碼…政府支付手續費、核配移工也增加

因應對等關稅衝擊，行政院會今（3）日將通過投資台灣三大方案2.0版，除延長三年外，貸款額度、政府支付手續費、核配移工將同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。