協助企業出口拓銷！經濟部標準局啟動工具機在地檢測驗證校正服務

標準局為協助工具機產業及早因應法規變革，整合法人資源，即起啟動「工具機在地檢測驗證校正服務平台」。除建置資訊網，提供主要出口國家，重要出口產品，在安全與性能相關檢驗項目與技術標準的第一手資訊，協助業者即時掌握出口市場規範外；並盤點國內校正與檢測驗證量能，提供諮詢服務與加強需求媒合，有助於業者完成在地檢測，達到縮短驗證時程，節省檢測成本的目的，進而強化國際的競爭力。

標準局說明，因應印度針對機械產品新措施及要求，已於今年4月邀請印度標準局向我國工具機業者進行說明，使國內業者瞭解新的法規及申請流程。同時，研討會聚焦歐盟新版機械法規之重點變革，特別邀請德國TÜV SÜD資深專家分享新版法規規定，內容涵蓋對風險評估的加強、人工智慧與自動化設備納管擴大、製造商責任明確化等重要變革，協助我國業者深入了解法規重點，提前做好因應的準備。

標準局表示，面對國際法規要求趨勢，如歐盟將於2027年全面實施新版機械法規（Machinery Regulation EU 2023/1230），未來標準局仍將持續針對重點市場辦理技術法規說明會，整合檢測資源，提供諮詢與媒合服務，並推動國際合作，強化業者在地檢測能力與出口競爭力。

標準局表示，相關工具機檢測、驗證及校正服務諮詢，可透過「工具機在地檢測驗證校正服務平台」查詢，歡迎各界上網瞭解與運用。