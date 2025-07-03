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疫後補助國保擴大對象增2023年3月保險費 再享保費減免50％

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
疫後補助國保擴大對象，增2023年3月保險費，再享保費減免50%。勞保局／提供
疫後補助國保擴大對象，增2023年3月保險費，再享保費減免50%。勞保局／提供

勞保局公告，疫後補助國民年金保險費擴大補助對象，新增補助2023年3月保險費，2025年10月31日（含）前繳納，現享保險費減免50%優惠。

依衛福部2023年4月14日發布之「衛福部因應疫後補助國民年金保險費辦法」，補助對象為2025年10年31日前，已繳納2023年4月至同年12月國民年金保險費之被保險人，由該部補助其個人應負擔保險費金額之50%。

為擴大照顧弱勢族群，衛福部於2025年7月2日修正發布該補助辦法，增加補助2023年3月國保保險費，依規定繳納亦可獲得保險費減免50%優惠，約增加補助297元到593元不等。

尚未繳納2023年3月國保保險費者，自2025年8月1日起，可向勞保局申請補發自付金額減免50%的繳款單。

已按原金額繳納溢繳者，勞保局處理方式如下：

1. 尚有應繳國保費或利息：溢繳金額勞保局將優先沖抵尚未繳納之保險費或利息。

2. 主動退還至被保險人本人金融帳戶：已無欠費、在國保留有本人帳戶者，將陸續辦理溢繳金額主動退還。

3. 線上申辦退費：已無欠費、未在國保留有本人帳戶者，自2025年8月1日起，可登入「勞保局e化服務系統-個人」，線上查詢申辦退費。

勞保 國保 國民年金保險

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