過去十年遇空頭 美國50指數表現優於S&P500指數

「投資就像打棒球，不需要每一球都揮棒，關鍵是等到好球帶的機會再全力出擊。」股神巴菲特經典的棒球理論，在今年川普的政策變化球連發中再度印證，選對標的就不容易被三振出局。統一投信即將推出統一美國50 ETF（009811），是台灣首檔追蹤美國50指數的美股市值型ETF，聚焦體質穩健、修復力強的美股市值前50大藍籌企業，好球來時，不要錯過，就有機會擊出投資的勝利打點。

川普政策不確定性使今年全球股市劇烈震盪，甚至一度引發股市暴跌。但回顧過去十年，據ICE Data Indices、Bloomberg統計2014年12月31日至2024年12月31日，美股曾出現五5次最大跌幅超過10%的大幅回檔。在這些空頭來襲後，009811所追蹤的美國50指數，相比代表美股大盤的S&P500指數修復速度快。例如，在2015年，S&P500指數花了273天才回到起跌點，而美國50指數僅約106天即完成反彈。

巴菲特投資哲學再印證，009811追蹤的美國50指數，選到好球更有力突圍。美國50指數不但修復速度快，據ICE Data Indices、Bloomberg統計2014年12月31日至2024年12月31日，美股修正後，從低點回升的表現，無論六個月、九個月、一年或兩年，美國50指數的反彈力道都相對強勁。例如，從低點起算兩年，美國50指數的平均反彈幅度70.4%，優於S&P500指數的62%。主要是因為美國50指數就是市值前50大明星匯聚的「TEAM STAR」，即使逆風，也有能力漂亮一擊飛越高牆。

009811採半年配息機制，保管銀行為臺灣銀行。每股發行價為新台幣10元，投資人可把握7月9日至11日募集繳款，每張只要新台幣一萬元，透過統一投信申購還可享零手續費優惠。惟統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。