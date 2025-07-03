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非投資等級債券創高 基金布局好時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球非投等債券基金上半年績效10強(資料來源：Cmoney)
全球非投等債券基金上半年績效10強(資料來源：Cmoney)

美國７月初通過大而美法案，與各國關稅政策也可能有進一步的進展，第一金全球非投資等級債券基金經理人蔡東穎表示，隨著以伊戰事結束，美國政府釋出與各國的關稅談判底線，在不確定性逐漸明朗的情況下，資金回流非投資等級債，市場信心明顯回升，激勵非投資等級債券指數創今年新高，CMoney資料統計，全球非投資等級債券基金表現穩健，上半年表現前三名為：富蘭克林華美全球非投資等級債券基金漲5.33%、第一金全球非投資等級債券基金漲4.5%，群益全球優先順位非投資等級債券基金漲4.46%。

美國聯準會主席鮑爾出席歐央舉辦全球央行行長會議中指出，通膨符合預期並可能在夏季略有上升，勞動力市場逐步降溫，大多數FOMC成員預計下半年降息，鮑爾未明確承諾降息，但保持政策靈活性；其次，美國總統川普推動《大而美法案》，財政支出規模巨大，估計十年內美國政府債務將因此膨脹3.9兆美元，美債波瀾將推升利率波動風險，蔡東穎提醒，掌握債市波動，可分批建立非投資等債券中長期收益資產部位。

法人分析，利率波動風險提高的環境宜選擇較短天期債券，現階段非投資等級債基金採取採取低存續期投資策略，相對具備因應利率波動環境的優勢；此外，今年金融市場因應關稅戰匯率波動劇烈，反倒在美元級別基金表現出色，上半年績效前十名報酬率在3%至5%間。Bloomberg資料統計，目前全球非投資等級債券殖利率大於7%以上的環境下，統計1997年以來，進場投資全球非投資等級債，持有一年平均報酬率9.52%，持有兩年可達18.57%，持有三年報酬率則來到27.62%，投資勝率達87%，法人建議，不妨把握現階段進場佈局非投資級債券時機。

債券 美國聯準會

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