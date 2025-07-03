和碩童子賢：美國應與民主供應鏈合作 將進步主義發揚光大

和碩（4938）董事長童子賢指出，美國總統川普憂心美國本土製造業流失，他直言不值得把中低階製造業引回美國，因為工資過高但人口太少，打趣地說除非「美國合併印度衝到17.4億人口」，否則無法做中低階製造業，不如讓「民主供應鏈」幫美國製造，如日韓協助船艦，台灣協助半導體先進製程。

童子賢出席鏡週刊「台美經濟新局高峰論壇」，從美國開國精神談起，評論現今美國總統川普政策中的美國精神元素。他指出美國現階段政策有很多矛盾，但川普是聰明人，或許也明白那些政策是矛盾的，說不定這些關稅政策只是短期手段，作為國國際談判的支撐點，童子賢認為，美國要能成功，人才培育、種族包容、勤奮工作、科技的創新冒險都仍是正確方向，台灣也一樣需在人才、法規、能源上有好的政策。

童子賢指出，美國期望製造業回流。但要重返中低階製造業困難重重，因為美國工資過高，人口過少，他打趣地說，除非美國合併印度，變成17.4萬人口，就能從Nike做到火箭，他舉美國自己研發護衛艦為例，該專案延宕5年沒完成，原因就是美國法規要求國防武器要有高自製比，但美國焊接工人幾乎消失。

童子賢指出，2024年世界船舶公會統計，中國製造船舶比例59%，其次是南韓25%及日本10%，如果有機會跟美國政府建議，他會建議軍艦不必自己做，不如讓民主國家同盟國構成的民主供應鏈來做，日韓保有強而有力的造船業，一年造超過一千艘，若由日韓做船體，精密儀器跟武器再自己安裝，有什麼關係？

他表示，日韓船業不如中國大，且目前虧損累累，原因就是中國造船業內捲後外溢帶來衝擊。而即便如此競爭，但造船業一年產值才1000多億美元，規模比個人電腦或半導體產業小。

他也舉例，何必將所有半導體搬運回美國，不如將先進製程留在台灣，跟部分日韓供應鏈合作，好好保護台灣，就能打造民主供應鏈。

政策口號矛盾，美國其實是最富國之一

童子賢指出，美國不再是貿易強國，目前全球貿易金額最高的是中國大陸，將近6兆美元，美國是5.1兆美元，但美國隱瞞了軍事貿易跟服貿項目，若加上去的話，其實美國仍微幅超越中國，不過美國國際貿易占其經濟活動比不高，一年關稅金額不到900億美元，故若要以高關稅讓美國再度偉大是天方夜譚，也是美國政策的矛盾。

童子賢指出，美國雖喊窮其實相當富裕，人均收入最高，且是第二名德國的1.5倍，12年來經濟成長1.7倍，德國才1.25倍，換言之，美國其實生財有道，但若川普政策是要把成功因素（人才、勤奮工作、冒險創新、族群包容）搞掉，則必須注意是讓美國再度偉大還是衰弱。

重提美國進步主義及開國精神

童子賢演講從回溯美國開國精神開始，除自由、民主、平等、法治等核心精神，從當時開始就深植美國人心中，當時全球還充滿奴隸制度，美國即已領先全球，而後，傑佛遜倡議帶有民主內涵的進步主義，反壟斷、寡頭政治跟中央集權，對美國發展影響深遠，也被推崇是美國歷年最偉大的總統之一，童子賢指出，要讓美國再度偉大，該是讓上述精神再發揚光大。

他直言進步主義是美國的白血球，不只阻擋美國被共產主義赤化，也療癒了國內的種族主義及奴隸制度傷痕，透過歷任總統努力下，保障多元人權並制訂反托拉斯法案防止大財團的寡占，美國也在進步主義之下朝西部拓荒及擴張領土方向發展，最後獨立成現在的美國，當時的美國帶有傳播美國價值觀到整個美洲大陸，使其進步跟幸福的使命，稱為天命昭昭，帶有拯救世界的意識，現任總統川普也有濃厚的天命昭昭色彩。

童子賢指出，但天命昭昭使命感所帶來想帶領大家進入進步跟繁榮的目的，讓人不禁思考最後進步跟繁榮的果實落入誰手裡，如果最後帶來的是擴張跟侵略，這就是隱含著帝國主義的這個味道。

童子賢指出，川普上任5個多月以來，從美國歷史中擷取種族主義、孤立隔離主義及門羅主義元素，孤立主義中的貿易保護跟高關稅，正是共和黨1845年成立時主張，川普的讓美國再度偉大，似乎是召喚了歷史上保護主義跟帝國主義、種族主義、孤立主義的一縷幽魂，但若美國要再次偉大，富有民主內涵的進步主義應再度發揚光大。