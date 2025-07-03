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孕育世界冠軍搖籃！ 第55屆全國技能競賽16日舉行

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
家具木工職類國手蔡昀融(右1)及冷凍空調職類國手陳思源(左1)，2024年參加第47屆法國里昂國際技能競賽奪得金牌合照。勞發署／提供
家具木工職類國手蔡昀融(右1)及冷凍空調職類國手陳思源(左1)，2024年參加第47屆法國里昂國際技能競賽奪得金牌合照。勞發署／提供

勞動部3日公告，第55屆全國技能競賽即將於7月16日至20日在台北南港展覽館舉行。2024年第47屆國際技能競賽，台灣代表團勇奪2金、3銀、10銅、28優勝的傲人成績，總成績世界排名第4，總獎牌數及得牌率均創近3屆最佳，這份榮耀的背後，正是勞動部每年舉辦全國技能競賽，作為孕育亞洲技能競賽、國際技能競賽等世界冠軍的搖籃。

勞動部指出，第47屆國際技能競賽中台灣代表團表現亮眼，其中家具木工職類國手蔡昀融及冷凍空調職類國手陳思源，分別榮獲金牌的肯定，再次在國際上擦亮台灣技能國家的招牌。

台灣的技能國手可以有這番成就，正是透過國內技能競賽的層層選拔與培訓，才得以在國際舞台上嶄露頭角，為台灣爭光。他們的故事，印證了扎實訓練與專業積累是選手在國際賽場上發光發熱的基石。

勞動部表示，每位選手的成功背後，都藏著無數的汗水與堅持。技能競賽的培訓過程極其艱辛，許多選手必須長時間專注訓練，甚至不惜休學投入培訓。

蔡昀融自幼便與木工結下不解之緣，從國中起便投入嚴苛集訓，最終憑藉著精湛技藝和堅毅精神，成功登上世界冠軍舞台。

而陳思源則克服了嚴苛的訓練，面對初期高達八成同儕因無法熬過訓練而選擇退出的情況，他憑藉著對技術的熱情與堅韌的毅力堅持下來，在112年亞洲技能競賽中摘金後，仍持續精進磨練技能，最終在113年國際技能競賽再度奪金，證明自已的實力。他們的努力與付出，正是競技精神的最佳體現。

勞動部說明，第55屆全國技能競賽即將登場，今年將以「我的極限，不被定義」為主題，希冀所有的參賽選手都承襲去年兩位金牌國手不要侷限自我、勇於突破既有框架、展現卓越技術實力的精神。

全國技能競賽不僅是技職選手的試煉場，更是孕育未來世界冠軍的起點，勞動部誠摯邀請大家114年7月17日至19日前來南港展覽館，共同見證各職類的優秀選手如何展現技術，一起為台灣未來的冠軍們喝采！

勞動部 國手

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