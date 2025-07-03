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投資台灣三大方案 額度擬增至7200億
因應美國對等關稅衝擊，行政院研議「投資台灣三大方案」將再加碼，行政院秘書長龔明鑫昨說，銀行貸款額度預計從今年初規畫的三千六百億元加碼到七千二百億元；調整中階技術人力的核配比例，也將納入相關配套。
行政院會今天聽取經濟部報告「投資台灣三大方案成果及修正」，龔明鑫昨出席論壇時受訪表示，新增貸款額度方面，原本政院年初規畫新增額度三千六百億元，「有加倍了，到七千二百億元」。
媒體追問，下周是否就能聽到台美關稅磋商的好消息？龔明鑫回說：「希望。」
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