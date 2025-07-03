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中小企匯率避險 經部救援…協助業者因應台幣變動 穩定接單

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部表示，已成立「協助廠商因應匯率變化任務小組」。聯合報系資料照
經濟部表示，已成立「協助廠商因應匯率變化任務小組」。聯合報系資料照

近期新台幣匯率暴升，衝擊中小企業接單及營運。經濟部昨（2）日表示，已成立「協助廠商因應匯率變化任務小組」，第一階段預計運作三個月，因下半年景氣、匯率情勢難以判斷，呼籲中小企業盡快匯率避險。

經濟部已請八家公股行庫協助，希望在匯率變動中，台廠也能穩定接單。

經部協助中小企因應匯率風險
經部協助中小企因應匯率風險

經濟部昨日舉行記者會說明，經濟部次長何晉滄表示，受新台幣升值衝擊產業主要為金屬製品、塑橡膠、工具機、車輛零組件、機械、電子零組件、紡織、食品、資通訊等九產業。出口導向的中小企業製造業約4.6萬家、其中八成是使用美元報價，是受新台幣匯率升值影響的主要對象。

何晉滄表示，中小企業承擔風險能力較弱，也較不擅長匯率避險，經濟部主動協調八家公股行庫及各家民營銀行，透過各地企業總會及貿易署、產發署、產業園區等，全面動員提供中小企業匯率避險工具及融資支援等資源。

中小及新創企業署長李冠志表示，將向中小企業加強宣導常用匯率避險工具，包括預購遠期外匯、外匯選擇權、自然避險等三種。公股行庫也會在網站上設專區宣導，經濟部也請公股行庫思考能否提供優惠，並簡化程序。

何晉滄表示，經濟部已成立「協助廠商因應匯率變化任務小組」，第一階段運作三個月，主要是美國對等關稅底定後，下半年外在環境變化及景氣波動，匯率情勢很難預判，經濟部密切注意匯率變化外，針對產業及中小企業需求，主動與財金部會協調。經濟部備足資源，全力協助中小企業管控匯率風險，希望在匯率變動中台廠都能穩定接單。

融資支持方面，經濟部提供多項政策融資協助方案，包含「中小微企業多元發展專案貸款」、「振興專案貸款」、「外銷貸款優惠信用保證方案」、「強化貿易金融貸款方案」、「加強輸出保險準備計畫」等。

中小企業 台幣匯率 經濟部

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