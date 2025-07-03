經濟部轉述央行說法 沒把升值當談判籌碼
美國對等關稅緩衝期將屆滿，在台美關稅談判期間，新台幣匯率直直升，外界將兩件事情聯想在一起，對此，經濟部政務次長何晉滄昨（2）日表示，央行5月已說明「絕對沒有」把匯率升值當籌碼。他並說，相信央行也會努力穩定匯價。
外界關切台美關稅談判進展，何晉滄表示，仍在談判中，日前台美亦已完成第二輪實體磋商，取得「建設性進展」，現在靜待美國確定最終對台關稅。除關切美國對台稅率外，也要關注對台灣競爭國家稅率。
市場長期看升新台幣匯率，對中小企業產生嚴重衝擊，經濟部如何向央行反映？對此，何晉滄坦言，央行都很清楚中小企業狀況，相信央行也會努力穩定匯價。
經濟部昨日說明中小企業常用匯率避險工具。第一是預購遠期外匯，成本較低，這是與銀行約定在未來特定日期以事先約定匯率，進行外幣買賣；第二是外匯選擇權，就是買保險概念，支付權利金給銀行，取得在未來特定日期以約定價格交易的權利；第三是自然避險，鼓勵企業採用「同一幣別收付」，藉由收入與支出使用相同幣別，降低匯兌風險。
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