投資台灣方案2.0 全球台商、外商都通用

為因應全球供應鏈重組與對等關稅政策不確定性，行政院今（3）日預計在行政院會上通過「投資台灣三大方案2.0」，除加碼各項優惠，適用對象也擴大至全球海外台商、外商。

投資台灣三大方案包含歡迎台商回台投資行動方案（針對在中國大陸投資台商）、根留台灣企業加速投資行動方案（針對深耕台灣的大企業）及中小企業加速投資行動方案（針對深耕台灣中小企業），各有適用對象。

經濟部在討論過程中認為，過去主要鎖定大陸台商，但該回來的、過去六年都已經回來，近年來因半導體、AI指標大廠都來台投資，將吸引海外供應鏈來台，因此擴大適用對象至全球台商，希望為經濟成長帶來新動能。

根據經濟部統計，投資台灣三大方案自2019年啟動至去年期間，共1,678家企業通過審查，累計投資金額達2兆5,394億元，創造本國就業達16萬1,193人。

其中包含335家台商回流投資金額達1兆3,665億元；204家根留台灣企業投資5,931億元；另有1,139家中小企業投資5,797億元，各類型企業踴躍參與，成效顯著。

2.0版本聚焦產業包含五大信賴產業、大健康產業、物流及批發零售等服務業。將同步鼓勵企業AI轉型投資，建構五大信賴供應鏈。