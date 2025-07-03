投資台灣方案2.0 優惠加碼…政府支付手續費、核配移工也增加

因應對等關稅衝擊，行政院會今（3）日將通過投資台灣三大方案2.0版，除延長三年外，貸款額度、政府支付手續費、核配移工將同步加碼。三年內新增貸款額度從原規劃3,600億元倍增至7,200億元，整體方案可望吸引1.2兆元投資。

經濟部今日將在行政院會上向行政院長卓榮泰報告「投資台灣三大方案成果及修正」，行政院秘書長龔明鑫昨日出席活動時透露，三大方案原實施至去年底，擬延長三年至2027年，新增貸款額度達7,200億元。

投資台灣三大方案新舊比較

龔明鑫表示，除擴大原本投資台灣三大方案範圍，政院今年初原規劃新增貸款額度3,600億元，目前希望再擴大，預計加倍至7,200億元，今日院會就會討論，也將納入中階勞動力相關配套。

另外媒體關注，下周能否聽到台美關稅磋商的好消息？龔明鑫回說：「希望。」

投資台灣三大方案包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加強投資行動方案」、「中小企業加強投資行動方案」，自2019年開始實施三年，2021年屆期後又延長三年至2024年底，1.0版方案主要是因應當時美中貿易戰，鼓勵台商鮭魚返鄉，因此提供融資優惠、土地租金優惠、加速水電取得、稅務專屬服務、預核引進移工及客製化單一服務窗口等。

去年底方案截止後，經濟部著手研究2.0方案，因應對等關稅挑戰，此次大手筆加碼，除將計畫期程延長三年至2027年，也從三大面向加碼協助企業投資台灣。

首先，為因應新一輪貸款需求激增，預計自2025年至2027年新增貸款額度7,200億元，不僅較政府初步規劃的3,600億元倍增，也比前三年新增額度4,300億元大增。

其次，政府支付的委辦手續費率，中小企業從原本的0.7％提高至1％，大型企業採階梯式補助，各級距皆加碼0.2個百分點。

最後企業引進移工上限比率也有提高，若本國員工薪資達3.82萬，移工比率上限從原本的40%提高至45%，鼓勵企業兼顧本地就業與產業升級。

經濟部初步評估，擴大後投資台灣三大方案2.0可望吸引投資共1.2兆元，可望再創造8萬個就業機會。此外，未來2.0方案也將推動企業發展半導體、次世代通訊、人工智慧等五大信賴產業，並推動企業導入AI技術與數位升級，促進節能減碳，達成淨零與智慧製造雙軸轉型。