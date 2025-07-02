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第27屆台史經技合作會議登場 助推數位商務發展

中央社／ 台北2日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報資料照片

第27屆台史經技合作會議今天登場，由經濟部長郭智輝與史瓦帝尼經濟企劃暨發展部長吉納（Thambo Gina）共同主持，郭智輝表示，史國為台灣在非洲的重要夥伴，將協助推動史國數位商務發展，盼提升史國就業率。

經濟部國際貿易署今晚發布新聞稿表示，第27屆台史經技合作會議今天舉辦，雙方就數位商務、科學園區、人才培訓、觀光及數位轉型等議題進行交流。

郭智輝表示，歡迎吉納率團訪台，對史國長年在國際上支持台灣表達感謝之意，並表示史國為台灣在非洲的重要夥伴，將持續與史國攜手合作，共同促進雙邊未來發展。

郭智輝表示，已協助史國優化王家科學園區單一窗口服務及完善各項業務的標準作業流程，將有助廠商投資進駐。另外，台灣將協助推動史國數位商務發展，盼進而提升史國就業率。

吉納表示，史國經濟持續展現韌性，2025年至2027年經濟成長率平均為5.4%，2025年將達到高峰7.9%，主因為受惠公私部門投資及重大基礎建設，其中台灣在史國的紡織業投資，不僅貢獻經濟成長，亦創造許多就業機會。

吉納也感謝，台灣協助建置Buy Eswatini手機購物APP，盼透過該平台將史國產品行銷全球。

吉納指出，雙方在碳權交易的人才培訓合作，有助提升因應當前氣候變遷挑戰的韌性，盼透過與台灣的人培合作，進一步改善青年就業情形，並期待此次會議後可與台灣開展更緊密的合作關係。

經濟部表示，台史經貿關係穩定發展，自2018年台史經濟合作協定生效後，雙邊貿易自2017年至2024年成長8%，台灣自史國進口成長超過29%，對史國出口成長7.5%。政府持續推動台史雙邊產業合作交流，史國持續在國際場域為台灣發聲，雙方攜手共創永續經貿夥伴關係。

基礎建設 經濟部 非洲

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