科學園區通過11件投資案 總額近266億元

國科會科學園區審議會第25次會議今天召開，會中通過11件投資案，其中3件不公開，投資總額計新台幣265.83億元，此外尚有13件增資案，合計增資54.2億元。

有對外公開的核准投資案，包括積體電路的台星科股份有限公司竹科分公司；精密機械的釸達精密股份有限公司、衆程科技股份有限公司；光電的瑞利光智能股份有限公司、誼虹科技股份有限公司科學園區分公司；生物技術的亮點光學股份有限公司竹科分公司、華聯基因股份有限公司、仁匯國際股份有限公司。

有對外公開的核准投資案中，投資金額最高者為台星科投入8億元，進駐新竹科學園區新竹園區。

國科會指出，台星科主要開發2.5D/3D晶圓與IC測試技術，運用於AI運算、車用電子、物聯網以及5G等的IC晶片，為未來AI及高效能運算相關產品的重要封測技術，符合目前市場需求。

國科會表示，台星科聚焦異質整合與高密度封測應用，積極投入包括TSV技術、中介層設計、封裝可靠度優化等多項關鍵製程技術，並與材料及設備供應鏈合作，展現客製化與系統整合能力，可望吸引更多合作夥伴，提升台灣封測產業在國際市場的地位。