蕭美琴：企業在變局中站穩腳步 要導入科技並保有服務溫度

蕭美琴副總統2日下午出席「2025台灣服務業大評鑑頒獎典禮」，她提到，隨著AI時代來臨，服務業面臨許多挑戰和機會。台灣企業要在變局中站穩腳步，持續前進，關鍵就在於整合資源與數據、導入科技，同時保有服務的溫度與人情。

包括金管會主委彭金隆、國發會副主委彭立沛等，皆出席活動。

蕭美琴致詞時表示，非常榮幸再度受邀參與「台灣服務業大評鑑」頒獎活動，這項評鑑可謂為「台灣服務業年度奧斯卡獎」，感謝各服務業從業人員在第一線付出心力，讓每一位顧客感受到溫度及專業。

她提到，這幾年台灣走過許多挑戰，從疫情到國際供應鏈重組，再到現在面對數位、淨零雙軸轉型及地緣政治等挑戰，都讓台灣的產業受到衝擊，但危機中也會有新機會，大家沒有放棄，反而更積極轉型創新，展現韌性的精神，令人欽佩。

蕭美琴指出，隨著AI時代來臨，服務業面臨許多挑戰和機會。數位化、智慧化的趨勢讓服務業有挑戰，也有更多可能性。無論科技如何進步，最重要的還是人的溫度及真誠的關懷。

她說，很多外國朋友來到台灣，都說台灣的服務業讓他們印象深刻，感受到被照顧、被理解、有溫暖的感覺。這一切的背後都是因為有在場各位專業服務人員在第一線堅守崗位，盡職付出。

蕭美琴也說，服務業不只是微笑、說謝謝、把流程做好，真正好的服務是要感受客戶的需求，是在客戶提出需求前就主動察覺並提出解決方案，展現台灣社會的「暖實力」。

蕭美琴提到，今年評鑑主題是「整合服務」，正好點出當前服務業經營的核心精神。面對快速變化的消費者需求、日新月異的科技工具，以及產業共同面對的人力挑戰，台灣企業要在變局中站穩腳步，持續前進，關鍵就在於整合資源與數據、導入科技，同時保有服務的溫度與人情。

蕭美琴表示，服務業現正面臨各種挑戰，透過今年的評鑑活動，不僅讓社會上不同世代、不同需求者，都能享受最高品質的服務，更能了解台灣服務業的付出與努力，相信服務業的強大就是台灣韌性及競爭力的象徵。

蕭美琴感謝所有服務業夥伴，讓台灣變得更溫暖、更有信任感。她期待大家持續用熱情與信念，傳承台灣服務業的精神，讓世界看見服務不只是產業，更是台灣文化與價值的展現。