分析美國偉大有四要素 童子賢：「大而美」政策是將內部問題外部化

和碩（4938）董事長童子賢2日指出，美國之所以能偉大背後有四大要素成就，在美國總統川普的帶領下，看似走向孤立主義，大而美政策則是將內部問題外部化，而關稅可能也是川普的談判手段之一。童子賢不忘提醒，台灣科技業未來在人才培育、法規、能源這三個領域上要提供好的資源與政策，才能保持優勢。

童子賢2日出席鏡周刊主辦的「2025台美經濟新局高峰論壇」，以「川普主義其效應與對企業的影響」為題發表演講。

童子賢從美國歷史及其發展脈絡中汲取經驗，老羅斯福被推崇為美國最偉大的總統之一，曾推行進步主義，也是因為有進步主義的支撐，美國才能在共產黨影響全世界之時，能克服種族主義、資本主義所帶來的摩擦和傷痕，他認為「進步主義像是白血球療癒了當時美國社會的傷口」。

然而老羅斯福也是門羅主義的擁護者，美國獨自偉大也對歐洲舊世界展現半孤立態度，外交政策混合了區域霸權與獨善其身，2016年以來的川普主義希望引領美國再度偉大，但也召喚出帝國主義、孤立主義或種族主義的幽魂。

童子賢分析，美國能成為世界強權的4大要素，分別是：擁有能培育人才的高等教育、在科技領域具備探索創新的冒險精神、勤奮工作、民族融合廣納世界人才等，也就是說，白宮不一定是關鍵。而川普第二任期內，他的許多舉措剛好與美國過去能成功的4大要素背道而馳，也因此被形容為撕裂美國、撕裂世界，是位評價兩極的美國總統。

童子賢認為，川普也面臨製造業流失、貿易赤字及國債、中國大陸崛起等3大問題。童子賢指出，2024年美國關稅收入不過900億美元，整體支出將近6兆美元，關稅能貢獻的占比僅1.6%，所以即使關稅再擴張10倍，也無法讓美國發財，但川普是個聰明人，童子賢認為川普的高關稅政策，可能僅是短期的手段或談判的支撐點。

雖然川普在外交領域看似孤立主義，童子賢笑言：「這次還是要稱讚一下川普，這次川普居中穿梭中東衝突、解放敘利亞獲得好評，現在在敘利亞街頭都是川普的畫像，轟炸伊朗看似豪賭，實則手腕靈活。」

談完對美國的看法，童子賢也不忘回到台灣自身上，他分析「台灣目前保有高科技發展優勢，但未來若在人才培育、法規、能源這3個項目上，沒有辦法給出好的資源持續支撐，那過去30年所累積的優勢，請問未來會是進步還是退步？」他很快說道：「我當然希望（台灣）是進步的，也希望台灣政策能往正確的方向走。」