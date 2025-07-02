快訊

北京從中作梗？傳鴻海大批陸籍員工返陸 恐打擊印度iPhone廠

未來1周持續熱「高溫上看37度」 木恩颱風最快今晚生成

美「關稅暫緩期」將結束！經濟部盼通過特別條例穩定產業、勞工

中央社／ 台北2日電
美國高額對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，經濟部次長何晉滄表示，密切注意美國對等關稅結果，以及台灣與其他競爭國家的稅率差異。同時，希望立法院儘速通過特別條例，透過政府措施來穩定產業經營和勞工就業。圖／本報系資料照片
美國高額對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，經濟部次長何晉滄表示，密切注意美國對等關稅結果，以及台灣與其他競爭國家的稅率差異。同時，希望立法院儘速通過特別條例，透過政府措施來穩定產業經營和勞工就業。圖／本報系資料照片

美國高額對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，經濟部次長何晉滄表示，密切注意美國對等關稅結果，以及台灣與其他競爭國家的稅率差異。同時，希望立法院儘速通過特別條例，透過政府措施來穩定產業經營和勞工就業。

美國暫緩高額對等關稅將於7月9日到期，彭博引述熟悉內情的消息人士說法指出，美國與一些國家接近達成協議，包括台灣和印尼，也可能與越南和韓國達成協議。

行政院近期證實，副院長鄭麗君率團前往美國華府，於6月25日與美方進行第二輪對等關稅實體磋商，雙方都認為談判取得建設性進展，也期盼談判將能取得互利共贏結果。

何晉滄今天在「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」表示，對等關稅還在談判過程中，台美近期已完成第二輪實體磋商，並取得建設性進展，除了注意美國對等關稅評估結果，也關心台灣與其他競爭國家的稅率差異，因爲攸關國內產業競爭力。

展望下半年，何晉滄表示，景氣和匯率仍受美國對等關稅等不確定因素、外在情勢影響，提醒機械、紡織等業者做好避險規劃。

媒體關切，新台幣匯率是否為與美國談判的籌碼。何晉滄表示，央行總裁楊金龍曾在記者會報告，絕對沒有把匯率升值作為關稅談判的籌碼，請大家放心。

此外，立法院長韓國瑜明天將針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案等召集朝野協商，議事若順利，條例有望4日表決。

何晉滄表示，希望立法院儘速通過特別條例，已匡列新台幣4100億元，其中有930億元是支援產業和勞工，希望條例通過後，能透過政府措施，穩定產業經營。

台幣匯率 美國 關稅

延伸閱讀

財產申報大公開…總統理財 偏好美債

中部發展精密機械 盼成無人機重鎮

助產業出海！經濟部修企業併購法 拚本會期三讀

楊金龍：不確定性使匯率波動擴大 央行將持續促進外匯市場有序運行

相關新聞

台幣強勢升值！童子賢嘆「一則以喜、一則以憂」：擔心傳產面臨壓力

新台幣強勢升值讓科技業備感壓力，對此，和碩（4938）董事長童子賢2日指出，台灣面對這樣的情形，是一則以喜一則以憂，但我...

蕭美琴：企業在變局中站穩腳步 要導入科技並保有服務溫度

蕭美琴副總統2日下午出席「2025台灣服務業大評鑑頒獎典禮」，她提到，隨著AI時代來臨，服務業面臨許多挑戰和機會。台灣企...

分析美國偉大有四要素 童子賢：「大而美」政策是將內部問題外部化

和碩（4938）董事長童子賢2日指出，美國之所以能偉大背後有四大要素成就，在美國總統川普的帶領下，看似走向孤立主義，大而...

美「關稅暫緩期」將結束！經濟部盼通過特別條例穩定產業、勞工

美國高額對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，經濟部次長何晉滄表示，密切注意美國對等關稅結果，以及台灣與其他競爭國家的稅率差異...

投資台灣三大方案額度將加碼 龔明鑫：估可達7200億元

投資台灣三大方案將再加碼，行政院長卓榮泰預計將在明日院會上聽取經濟部「投資台灣三大方案成果及修正」報告，行政院秘書長龔明...

投資台灣三大計畫 銀行貸款額度擬加碼達7200億元

因應美國對等關稅衝擊，行政院研議「投資台灣三大方案」將再加碼，行政院秘書長龔明鑫今天透露，銀行貸款額度預計從今年初規劃的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。