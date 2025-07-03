Uber 與 104 攜手舉辦「時間游牧趨勢」論壇，掀起自主工作新浪潮

104 職涯博覽會上，業界與學界專家參與時間游牧趨勢分享論壇。 圖／Uber 提供

近年來，零工經濟、斜槓人生成為職場熱門話題，而「時間游牧」這類新興的工作型態更帶動一股新潮流，為探討日益興起的「時間游牧」族群，Uber 與 104 人力銀行合作發行《時間游牧族趨勢白皮書》，更邀請多位業界與學界專家於 104 人力銀行職涯博覽會現場，舉辦「時間游牧趨勢分享」論壇。

論壇由 Uber 公共政策暨政府事務總監馬培治主持，邀請 104 職涯教育長王榮春、政大勞工研究所教授成之約、台灣數位平台經濟協會理事長劉于遜，以及毛小愛共同創辦人 Bii，從研究調查、趨勢觀察與勞動制度等層面，全面解構時間游牧工作潮流的成因與挑戰。

工作自主與彈性是時間游牧者最重要考量

首先，王榮春根據白皮書的調研結果，描繪時間游牧者族群的樣貌，其中顯示 35 至 44 歲族群佔比高達六成，顛覆一般人對「自由工作者多為年輕人」的既定印象。這些時間游牧者，也不再只是傳統認知的外送員，而是涵蓋了勞務型、專業型與創作型三大類別，從軟體開發、翻譯、行銷等專業技能，到內容創作、影音製作等創意職種，都在這波趨勢中扮演關鍵角色。

王榮春指出，這群人選擇時間游牧工作，在於主動尋求更多自主與彈性。他以「FLOW」四字母為框架，解釋這類工作型態的心理動機：F 為 Flexibility（彈性），L 為 Liberation（解放），O 是 Ownership（自主），W 則是 Well-being（幸福感）。時間游牧者不再被朝九晚五綁住，有人是為了照顧家庭、有人追求成就與自我實現，還有人期待透過這樣的工作模式探索第二人生。

政大勞工研究所教授成之約補充，在國外研究中曾經顯示 35 至 40 歲族群常被稱為 DIY 一族，秉持「Do It Yourself」的精神，不願再接受僵化的雇傭關係，而是積極尋找能提供彈性與自主的工作。他並且強調，不只這個年齡層，現今越來越多世代在選擇工作時，彈性與自由已是關鍵考量。

馬培治以 Uber Eats 的經驗補充，調查發現 94% 外送合作夥伴重視平台工作的高度彈性，也因為這樣的彈性，而可以花更多時間陪伴家人朋友、投入個人的興趣、做另一份工作增加收入等等。

此外，時間游牧甚至能提供人們嘗試第二人生的機會，王榮春表示，時間游牧者的動機具有多層次樣貌。調查中也顯示有人透過這種工作方式，探索新的領域與潛能，甚至是一種對自己人生的再規劃。他指出，過去若想跨行嘗試或兼顧家庭，成本極高；如今隨著科技成熟與媒合效率提升，進入門檻大幅降低，讓更多人可以利用不同平台，實現多重職涯發展的可能。成之約則提醒在追求自由與彈性的工作時，也要考量是否對自己的職涯發展能帶來正向的影響，因此在選擇從事的工作之前，必須要認清自己的目標。

時間游牧是企業缺才困境的解方，政策法規急需趕上

時間游牧雖然打破傳統人資制度，但企業仍應用積極開放的心態去面對，王榮春指出，企業若仍堅持過去僵固的用人模式，將難以吸引與留住新世代人才。他以三個關鍵詞提供應對策略：一是「搶快」，即透過時間游牧者即時補位以因應企業尖峰需求；二是「補強」，利用外包或彈性人力彌補關鍵技能缺口；三則是「抗震」，意即在合作過程中觀察潛在人才，作為未來正式雇傭的備選對象。

「搶快」的確可以解決企業短期缺人的困境，但馬培治提醒，當前勞動法規多半針對傳統固定工作型態設計，在勞健保、工時等規範上，和時間游牧的工作型態有很大不同，容易造成企業或平台和從業人員之間的期待落差甚至衝突，甚而陷入無所適從的困境。

成之約表示，目前多數國家勞動法規仍以傳統的「雇傭關係」為主，對時間游牧或零工型態保障不足，因此，制定法律來保障時間游牧工作者是當務之急。目前國際勞工組織的訴求，著重在強化社會安全保障制度、制定最低報酬與最高工時標準三個面向。如何訂出相關標準，這部分需要大家集思廣益去達成共識。

數位平台與時間游牧者共創職涯新生態

時間游牧工作的原生平台，是這股新浪潮的推動者、參與者，也是受益者，透過科技強化平台的功能，提供更精準的配對，提高收入機會，爭取更多的工作者加入。馬培治舉例，Uber Eats 以提供專屬的「外送行程費用報告」，用平台數據，協助外送合作夥伴挖掘更多增加收入的機會。

台灣數位平台經濟協會理事長劉于遜表示，以 Wemo 為例，面對城市中不斷變化的移動需求，平台必須以大量的數據做預測來安排人力。除了安排正職同仁，也與時間游牧者合作，如人力派遣單位或單純的兼差者，就能快速應對各時段的電池更換、車輛維修等任務。透過低門檻教育訓練與論件計酬制度，讓時間游牧者可自由接案，平台也能靈活因應人力高峰。

此外，新平台也利用獎勵制度激勵時間游牧者，毛小愛共同創辦人 Bii 分享，平台上已有超過萬名保姆提供服務，過去媒合率不高，但隨著北部地區密度提升，用戶體驗改善，也讓保姆收入隨之成長。當被問及是否擔心熱門保姆自立門戶， Bii 表示之前送給業績第一的保姆日本來回機票，感謝他一起創造業績，是平台與時間游牧者共存共榮的最佳示範。

掌握 AI 時代職場轉型，善用人類不可取代的特質

論壇最後聚焦未來，並提到 AI 對於工作型態的影響，在未來二、三十年間，重複性高、例行性強的工作可能被逐漸取代，但 AI 也會是助力，不須過度擔憂。成之約指出，研究顯示，因為科技發展，全球的平均失業率將在 2050 年達 25%，雖然值得警惕，但還是有需要「溫度」的工作短期內依舊會存在，例如毛小愛的平台透過 AI 能提供使用者更好的體驗，而保姆提供的寵物照護需要精巧的技能，現階段無法被機器人取代。

在此趨勢下，時間游牧將逐漸變為主流，與會者均認為企業用人思維、人力資源制度與個人職涯規劃，皆需重新調整與定義。「工作者除了尋求自由外，更需要能自主，清楚知道自己的職涯需求，主動選擇。」馬培治以這段話作為結語，希望有工作需求者利用時間游牧的工作型態，創造與眾不同的人生。