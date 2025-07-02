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中科二林園區服務大樓啟用 中科管理局：產業鏈結的樞紐

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局今舉辦二林園區服務大樓暨警察二林分隊落成啟用揭牌典禮，局長許茂新說，二林園區不僅可以補強半導體供應鏈，未來累計可創造超過一萬個就業機會。圖／中科管理局提供
中科管理局今舉辦二林園區服務大樓暨警察二林分隊落成啟用揭牌典禮，局長許茂新說，二林園區不僅可以補強半導體供應鏈，未來累計可創造超過一萬個就業機會。圖／中科管理局提供

國科會中科管理局今舉辦二林園區服務大樓暨警察二林分隊落成啟用揭牌典禮，局長許茂新說，二林園區將發揮產業聚落優勢，不僅可以補強半導體供應鏈，未來累計可創造超過一萬個就業機會，對吸引青年返鄉、促進人口回流與地方產業繁榮，實踐在地就學、就業、安居的政策目標有促進作用。

包括科學園區同業公會副理事長蔡國洲、二林鎮長蔡詩傑、保安警察第二總隊副總隊長陳進吉等人，都共同出席典禮。

中科管理局說，二林園區總面積631公頃，其中344公頃為產業用地。歷經多年規畫與環評程序，2018年完成第二階段環境影響評估並正式啟動招商。截至今年5月，已核准入區廠商共計41家(包含5家擴廠) ，核配土地面積約89公頃，整體投資金額達1162.85億元。

依據環評報告書，園區以引進低用水、低排放之產業為原則，聚焦精密機械、光電、積體電路、生技、綠色能源及電腦周邊等產業，目前矽品精密、合晶科技、成運汽車等指標企業已陸續進駐，園區榮景可期。

中科管理局指出，新落成的園區服務大樓除提供招商與廠商服務外，同時具備就業服務、接待各界參訪及會議等多重功能，成為加速園區開發與產業鏈結的樞紐節點。

國科會中科管理局今舉辦二林園區服務大樓暨警察二林分隊落成啟用揭牌典禮。圖／中科管理局提供
國科會中科管理局今舉辦二林園區服務大樓暨警察二林分隊落成啟用揭牌典禮。圖／中科管理局提供

半導體 環評 警察

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