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台幣強勢升值！童子賢嘆「一則以喜、一則以憂」：擔心傳產面臨壓力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

新台幣強勢升值讓科技業備感壓力，對此，和碩（4938）董事長童子賢2日指出，台灣面對這樣的情形，是一則以喜一則以憂，但我們比較擔心的是，面對貨幣升值壓力的時候，應對起來比較辛苦的傳產。

童子賢2日出席「2025玉山安侯論壇 - 全球半導體產業鏈剖析論壇」，會前接受媒體提問。

針對新台幣升值，童子賢表示，台幣最近一個禮拜好幾次上上下下，那我想台灣過去十年，尤其最近的五年，出超情形相當的多，2025年到五月統計對美國的出超已經超過2023年一整年，那台灣的經濟很暢旺，尤其是出口經濟很暢旺這一點，可能會加重台幣升值的一個壓力。

童子賢認為，這是國際貿易的基本原理，就是你出超比重一直越來越高的貨幣就會成為強勢貨幣，那我在想台灣面對這樣的情形，是一則以喜一則以憂。

他說，台灣有好幾個產業受到全世界的歡迎，從半導體、AI到高科技都一直受到全世界的歡迎，這是出口會很暢旺的主要原因，台灣既然有這個優勢，我們就希望持續維持這個優勢。

童子賢指出，貨幣只是競爭力的其中一環，所以目前為止，我們的外銷廠商應該都很有經驗，但我們會比較擔心的是，面對貨幣升值壓力的時候，應對起來比較辛苦的傳產。這裡面政府或中央銀行恐怕也要多思考這方面的政策，要怎麼樣才能夠妥善的去管理，幫助這些廠商。

台北外匯市場新台幣兌美元2日收盤收29.019元，強升1.66角，成交金額12.71億美元。

台幣升值 壓力 新台幣 童子賢

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