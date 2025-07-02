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投資台灣三大方案額度將加碼 龔明鑫：估可達7200億元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
投資台灣三大方案將再加碼，行政院長卓榮泰預計將在明日院會上聽取經濟部「投資台灣三大方案成果及修正」報告。報系資料照／記者胡經周 攝影
投資台灣三大方案將再加碼，行政院長卓榮泰預計將在明日院會上聽取經濟部「投資台灣三大方案成果及修正」報告。報系資料照／記者胡經周 攝影

投資台灣三大方案將再加碼，行政院長卓榮泰預計將在明日院會上聽取經濟部「投資台灣三大方案成果及修正」報告，行政院秘書長龔明鑫2日出席媒體論壇活動時受訪透露，擬新增銀行貸款額度達7,200億元。

龔明鑫透露，除了將原本投資台灣三大方案範圍將擴大，像是原先的「5＋2產業」及「六大核心戰略產業」，還有2024年之後納入的「五大信賴產業」與「大健康產業」。其中也將針對原本政院年初規劃新增額度3,600億元，未來利多可望再擴大，龔明鑫說，預計會加倍到7,200億元，明天院會上就會知道，亦將納入中階勞動力相關配套。

先前經濟部指出，投資台灣三大方案最具誘因的是國發基金會匡列一個優惠貸款額度，並由政府補貼手續費。以2022年至2024年這一期為例，「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，分別匡列2,100億、1,200億及1,000億元貸款額度，在此額度之下，並享有優惠貸款利率，由國發基金支付銀行手續費。

中小企業 國發基金 經濟部 龔明鑫

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