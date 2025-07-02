迎全球供應鏈風險升溫 KPMG揭三大挑戰及應對策略

新台幣升貶牽動民眾的資產變化，新台幣在5月初急升，近日又出現明顯的升值走勢，不少民眾詢問該如何操作？中信銀財富管理產品處副總武于程表示，台灣人偏好持有美元資產，在新台幣升值、亦即美元貶值時會很緊張，但他指出，個人投資應以長線思維來看待，風險分散觀念要進化。 武于程分析，過去十幾年的境外投資是股市一枝獨秀，疫情前30年，台灣人投最多是美國的投等債，疫情之後很多年輕人進來投資美股，美元資產累積更多，迄今美元資產占海外投資的四分之三以上。

2025-07-02 09:00