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迎全球供應鏈風險升溫 KPMG揭三大挑戰及應對策略

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG與台灣玉山科技協會2日共同舉辦玉山安侯論壇。業者／提供
KPMG與台灣玉山科技協會2日共同舉辦玉山安侯論壇。業者／提供

面對全球經濟變局與供應鏈重組壓力，企業如何在政策不確定、成本攀升與地緣風險中突圍？KPMG指出，韌性經營與AI、ESG導向策略，將是企業未來三年關鍵生存解方，根據《2025全球半導體產業大調查》，企業最關切的三大挑戰為屬地主義、關稅策略與人才風險，加上對等關稅暫緩期即將結束，政策走向仍不明朗，使全球經濟充滿變數。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所2日與台灣玉山科技協會共同舉辦「2025玉山安侯論壇：全球半導體產業鏈剖析」，邀請玉山科技協會理事長童子賢、國科會主委吳誠文、DIGITIMES董事長黃欽勇、商業周刊總主筆呂國禎、光寶科技總經理邱森彬、Yole Group副總裁黃茂源及KPMG專家團隊，針對產業趨勢、政策風險與實戰策略進行分享與交流。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，半導體產業仰賴跨國分工與高階技術整合，台灣作為供應鏈核心，必須強化韌性，主動掌握區域化生產、短鏈趨勢與政策不確定性所帶來的挑戰與轉機。企業若要在劇烈競爭中突圍，必須具備高度前瞻性與靈活應變的能力。

國家科學及技術委員會主任委員吳誠文指出，政府正積極推動「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，致力與友好民主國家合作，強化供應鏈多元韌性，未來將持續以「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」為四大策略主軸，協助台灣維持供應鏈中的戰略關鍵角色。

KPMG安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫提醒，對等關稅緩衝期即將於下周結束，根據川普目前聲明並無延長意圖，加上政策本身在美國仍具法律爭議，全球經濟因此籠罩更高不確定性。他指出，企業已開始調整採購模式、重新議約、導入AI與數位解決方案，並應同步納入ESG核心思維，建立更具韌性與責任感的供應鏈體系。

KPMG安侯建業強調，將持續與產業合作，提供風險管理、科技應用與ESG整合的專業服務，協助企業突破瓶頸、強化全球競爭力，創造長遠價值，立足台灣、放眼世界。

ESG 半導體 關稅

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