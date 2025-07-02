投資台灣三大計畫 銀行貸款額度擬加碼達7200億元

因應美國對等關稅衝擊，行政院研議「投資台灣三大方案」將再加碼，行政院秘書長龔明鑫今天透露，銀行貸款額度預計從今年初規劃的3600億元加碼到7200億元。調整中階技術人力的核配比例也將納入相關配套。

投資台灣三大方案去年底截止，經濟部規劃延長至2027年，相關部會研議提高融資優惠利率、調整中階技術人力核配比例等2項優惠；此外，產業園區租金優惠擬擴大，加大力道協助業者回台生產，以強化本土供應鏈。

行政院會明天預計聽取經濟部報告「投資台灣三大方案成果及修正」，龔明鑫今天出席論壇活動時受訪透露，新增貸款額度方面，原本政院年初規劃新增額度3600億元，未來利多可望再擴大，龔明鑫說「有加倍了，到7200億元」，調整中階技術人力的核配比例也將納入相關配套。

媒體也追問下周是否就能聽到台美關稅磋商的好消息？龔明鑫回應「希望」。

龔明鑫指出，投資台灣三大方案範圍將擴大，除了原先的「5＋2產業」及「六大核心戰略產業」，還有2024年之後納入的「五大信賴產業」與「大健康產業」。第一波台商回流以製造業為主，現在政府也鼓勵機械、服務業可以有創新性的發展，因此也將其納入。