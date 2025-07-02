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台灣鯛首度外銷新加坡 立委：中央地方共同開拓國際市場

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委陳亭妃出席「台南鮮鯛 新星向榮」外銷新加坡封櫃記者會。陳亭妃國會辦公室／提供
立委陳亭妃出席「台南鮮鯛 新星向榮」外銷新加坡封櫃記者會。陳亭妃國會辦公室／提供

台灣鯛正式揚帆出海！台南市政府與台南漁產運銷公司攜手，2日舉辦「台南鮮鯛 新星向榮」外銷新加坡封櫃記者會，這是台灣鯛歷來首次外銷新加坡，為南台灣漁業市場開拓寫下重要一頁。立委陳亭妃出席表示，這不僅是地方產業的突破，更是中央、地方共同努力開拓國際市場的成果。

台南是全台灣台灣鯛產量、養殖面積、產值三冠王的城市。多年來，台灣鯛主要出口市場集中在美國，但隨著近年國際貿易局勢變動，加上美國調高進口關稅，讓依賴單一市場的風險浮現。

陳亭妃提到，她在立法院質詢農業部長時就提過，不能讓台灣鯛的外銷只依賴美國市場。當時質詢內容不僅聚焦關稅衝擊，更強調冷鏈升級與加工出口的重要性。她強調，雞蛋不能放在同一個籃子裡，拓展多元市場是大家共同的責任。

陳亭妃表示，這次外銷新加坡，就是多元市場布局的重要里程碑。新加坡對於食品安全、冷鏈物流有極高標準，台灣鯛能夠順利敲開新加坡市場，證明台灣在冷鏈加工、產品品質上已符合國際標準。

陳亭妃說，這背後不是一朝一夕的努力。從產地升級、加工場現代化，到冷鏈運輸全程溫控，都是近年中央、地方共同推動的政策成果。尤其她長期推動的冷鏈補助、加工升級，讓漁民不再只賣原料魚，而是能以高價值的分切產品、調理食品打入國際市場。

陳亭妃表示，大家的目標不只是讓魚養得好，更要讓漁民賣得好。未來她將持續在立法院監督與推動農業部擴大冷鏈、物流補助、開拓多元市場，也會在地方協助產業提升，讓台南的好產品走向國際，被世界看見。

外銷 新加坡 陳亭妃

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