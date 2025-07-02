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工研院籌建TAIFIT平台 吳政忠：整合數據促加速創新

中央社／ 舊金山1日專電

生成式AI浪潮席捲全球，對各國而言是機會也是挑戰。工研院籌劃創建統一平台，擬匯集台灣中小企業數據，供開發者加速創新。工研院董事長吳政忠接受中央社訪問表示，產業數據、軟體技術、國際人才將是關鍵。

吳政忠率領工研院團隊訪問矽谷，他表示，此行主要目的是為了籌劃一個整合性平台TAIFIT（Taiwan AIFoundry for Industrial Technology），將匯集台灣中小企業的數據，並提供法律等各項服務，吸引國際人才運用此平台加速創新。

卸下國科會主委後，吳政忠去年接任工研院董事長。他指出，生成式人工智慧（AI）發展迅速，未來將成為串連不同產業的關鍵技術，硬體公司有可能被軟體公司整合，美國國防新創公司Anduril就是一個很好的例子，以軟體為核心併購硬體能力。

吳政忠說，台灣以製造業為主，上百萬家中小企業具有珍貴數據，但是各自分散，如果沒有一個整合性平台，最終有可能遭到淘汰，這也是工研院籌建平台的考量之一，同時希望引進國際人才善用平台資源進行開發，「小公司可以更快成為大公司」。

他表示，現在有如1980到1990年代的台灣，資通訊產業起步，當時許多中小企業30、40年後成為巨頭，但這一波，「小公司可能只需花10至15年便有機會變大公司」。

他強調軟體與硬體結合的重要性，台灣硬體很強，但必須引進軟體人才，包括旅外的台灣人才加入，「有很多潛在機會等待被發掘，國際人才可運用平台實現夢想」。

吳政忠表示，現在大家都在與時間賽跑，讓國際新創團隊與台灣中小企業跨域合作，才可能有機會更快激盪出火花，產生創新應用，像「螞蟻雄兵」一樣快速壯大。

如今各國都在搶人才，吳政忠認為，台灣較難以薪水為誘因，不過台灣是一個值得信賴的夥伴，也擁有完整的製造業生態系，相對來說，具有將技術更快實現的優勢。

看好人形機器人為下一波產業趨勢，吳政忠指出，台灣如果要有「像台灣人的機器人」，就必須提前布局，軟體須跟上，並且把握住邊緣AI（Edge AI）領域的機會。

AI 平台 軟體

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