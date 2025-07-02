英業達 AI 助攻中慈特色醫療 成功優化傷口醫療品質

代工大廠英業達（2356）2日表示，旗下開發的智慧醫材「英愛膚 智慧傷口軟體」(衛部醫器製字第008105號) 已服務臺中慈濟醫院近一年，成功打造「傷口診治」特色醫療。從全院傷口初篩開始，再應用到專科護理師教學上，促使平均傷口判讀時間縮減40倍以上之成效，今年慈濟醫療志業體更進一步規劃擴大實施，將服務導入長照中心，幫助家庭專科護理師，在長照及居家照護場景中判讀傷口，預期能夠加速慢性病人照護管理的效率，彌補照護人力不足的短板，優化長照服務品質。

臺中慈濟醫院整形外科主任楊超智強調 ，「護理人員是我們重要的軍隊」。人口高齡化，糖尿病、心血管疾病等慢性病盛行率提高，然而，在台灣照護需求增加的狀況下，凸顯了醫療人力吃緊的問題。在共病傷口診斷上，會因傷口複雜性、醫療環境及臨床醫師的經驗值，導致診斷結果有所差異，若延遲診斷或誤診，將延誤癒合速度，不只病人的痛苦增加，也會加重照護者的心理、經濟負擔。因此，如何在傷口照護供需失衡的狀況下，提高傷口診斷的正確率與效率，是長照與居家照護工作者的關鍵挑戰。

臺中慈濟醫院導入「英愛膚 智慧傷口軟體」，運用 AI 智慧醫材協助傷口判別，增加傷口分析準確度，不僅能減少護理工時，也能輔助各式應用場景中的傷口診斷，使診斷更具即時與一致性。「英愛膚 智慧傷口軟體」擁有近似傷口專科醫護人員的判讀能力，透過英業達其他 AI及軟體服務，以API 介接院內HIS 醫療資訊系統 與 NIS 護囑系統，將 AI分析後之傷口結果導入院內，協助醫師及非專科護理師判讀個別化傷口，門診及住院病患加速傷口診治。

結合醫院既有的身體評估及臨床檢查報告，英愛膚 即時傷口分析功能，成功加快醫師及專科護理師平均傷口判讀的時間，原先需耗時約20分鐘的診治，現僅需30秒即可完成。此外，英愛膚® 傷口判讀準確率90%的特性，讓非傷口專科護理人員也獲益，透過智慧軟體提供的紀錄，護理師可即時追蹤傷口變化及癒合狀況。透過 API介接醫院系統，還可將分析後之傷口結果以及資訊，自動且即時的更新於臨床傷口護理紀錄，節省手動輸入傷口資訊時間，縮短近2倍的行政工時，也避免人為疏漏。

AI科技結合醫療，從單點醫院逐步將服務擴大，「英愛膚 智慧傷口軟體」輔助臺中慈濟醫院打造傷口診治特色醫療，為更多醫療場所提供更全面、個性化的診治服務。今年，臺中慈濟醫院將實施範圍再擴張，從原先的全院傷口初篩，延伸應用至家庭專科護理師居家傷口照護，協助初級傷口判讀，透過英業達 AI服務，讓院內醫師與院外護理師的溝通更即時，為病人與照護者創造共贏。