勞動部輔導青年競賽 全球前三可獲2,000歐元創業金

勞動部鼓勵青年將技能延伸應用於社會創新以解決社會問題，並促進提升其就創業競爭力，輔導青年參加2025國際社會創業家培訓競賽，評選出12組新創團隊，其中2團隊已入圍初賽前30名，期許他們能繼續創佳績。

國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker, BCM）是國際技能組織（WorldSkills International, WSI）舉辦的國際競賽活動，主要目的在於激發青年將技能延伸應用於社會創新，培訓其解決社會問題的創新能力，並依據聯合國17項永續發展目標（SDGs）設計解決方案。台灣曾於2021年與2022年各榮獲第二名的佳績。今年BCM競賽競爭激烈，計有117個國家超過1,100隊報名，最終將選出前5名。

為輔導青年參加2025BCM競賽，勞動力發展署自2024年12月起辦理一系列輔導，並模擬國際比賽全程採線上辦理，最終經評選出12隊新創潛力團隊。國際技能組織於6月12日公布入圍初賽30組團隊，勞動力發展署輔導的「空中儲水」與「藻到塭豐」2個團隊入圍，有機會再創佳績。

「空中儲水」由兩位熱愛旅行的台北科技大學工業設計系學生組成，他們結合環境議題，利用自然水循環原理，有效收集大氣中的水分，為全球日益嚴峻的水資源危機提供具希望的解方。

「藻到塭豐」則是來自屏東縣佳冬鄉塭豐社區與漁業青年共同組成的5人團隊，他們看見南台灣大規模海水魚塭養殖的潛力，發想出「海葡萄與魚塭共養」模式，根據台灣海水漁業養殖的成熟度，有相當的潛力可以做為海藻類培育的基地，利用設計方便的箱網養殖以及馴化的藻苗，提供漁民便利的附加收入來源。

團隊表示抱持著學習的態度參加，在勞發署輔導過程中，由原本的概念發想透過與輔導老師的討論與回饋，吸取如何在短時間清楚傳達產品的經驗。這場競賽，對參加團隊而言，不只是比賽，更是一段成長和蛻變的旅程。

勞發署表示，獲選新創潛力的12組團隊，每隊將發給5萬元獎勵金，「空中儲水」與「藻到塭豐」2團隊入圍初賽加發5萬元獎勵金；如他們能晉級決賽，全球前3名團隊除了獲得國際技能組織提供的2,000歐元創業支持獎金，勞動力發展署也會再發給第1名12萬元、第2名9萬元、第3名6萬元，透過獎勵挹注資源期許他們能持續努力精進，在國際賽再創佳績。