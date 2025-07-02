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思捷優達新藥YA-101治療MSA二期臨床 獲准日本執行

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

思捷優達-KY（7829）2日公告，子公司用於治療多重系統退化症（MSA）新藥 YA-101之第二期臨床試驗申請，已獲日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構 (PMDA) 核准通過。

該試驗為一項多國、多中心的全球性第二期臨床研究，繼美國食品藥物管理局 (FDA) 與台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）於去年陸續核准執行後，日本PMDA成為第三個核准執行該試驗的監管單位，象徵思捷優達邁向國際市場與臨床布局的重要進展。依試驗規畫，整體收案工作預計將於2026年完成。

思捷優達執行長曾宇鳳表示，日本的核准為我們全球開發計畫注入了重要動能，也充分肯定了團隊在神經退化性疾病領域的專業實力與執行力。我們將持續以穩健且前瞻的策略，推動新藥研發與臨床進展並做好全球布局，目標是為患者帶來真正有意義的治療選擇。

思捷優達公司表示，MSA是一種罕見、進展迅速且致命的神經退化性疾病，影響自主神經系統並導致運動功能衰退。患者常出現嚴重姿勢性低血壓、泌尿功能障礙、步態不穩、運動失調、語言障礙及認知衰退，對生活品質造成極大影響。

目前的治療方式主要聚焦於症狀治療，例如多巴胺補充療法與自主神經功能調節藥物，但效果有限，且目前對於MSA尚無已批准上市藥物。MSA的全球盛行率約為每十萬人中五例，其中美國患者人數約有1.5萬~5萬人，而日本患者人數約有1.2萬名，其患病比率高於全球平均水平。

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