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永豐四檔 ETF 將除息 7月23日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投信發布四檔股債ETF最新配息公告，分別為永豐美國500大(00858)、永豐台灣ESG(00888)、永豐ESG低碳高息(00930)及永豐ESG銀行債15+ ETF(00958B)7月23日為最後買進日，均在7月24日進行除息，並在8月19日發放配息。

美國聯準會利率決議會後仍維持立場並未大幅調整政策，市場預期9月降息機率70%，使美債具吸引力。在全球經濟與地緣政治不確定性加劇之際，美債因具備避險與收益特性，仍受主要央行與官方資金青睞。雖有美國債務與財政的擔憂，但市場尚未出現明顯拋售，反映美債於全球資產配置中的關鍵角色與高度流動性。永豐投信建議投資人可以適度配置公債，可以選擇長天期、作為投資組合的工具。

法人機構公布全球資訊科技資本支出2025年預期成長至5.6兆美元，較2024年成長9.8%。生成式AI需求將有助於伺服器銷售量於2023-2028年增加近兩倍。資料中心系統、設備及軟體等相關領域將在2025年出現雙位數成長，則是因為受益於生成式AI硬體的升級。永豐投信表示，在政策仍充滿不確定性的背景下，科技股會有回檔修正的情況，經濟陷入衰退的機率仍相對低，加上AI發展成長趨勢不變，進而帶動市場整體表現美股後市仍有表現機會。

時序進入下半年，在台灣方面，根據主計處預估，上半年受到對等關稅政策影響，在企業提前備貨與出口強勁帶動下，GDP年增率高達5.35%，且全年經濟成長率仍有3.1%，仍是優於多數國家。

永豐投信研究團隊表示，預期下半年總經環境仍具有不確定因素，時間點也接近美國關稅新政90天豁免期到期，市場情緒步入等待消息明朗期，儘管有AI主題擔綱，但台股盤勢呈現上下震盪，不過市場情緒面已獲改善，台股在波動中仍是存在佈局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 AI

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