台達電69.5億買泰豐觀音廠 布局氫能等新事業
台達電1日公告，斥資新台幣69.5億元，取得泰豐觀音廠的土地及廠房，擬用於氫能、儲能或資料中心等新事業布局。
根據台達電公告，此次取得土地廠房位在桃園市觀音區，土地面積約3.4萬坪，建物面積約2.5萬坪，總交易金額69.5億元，交易相對人為泰豐輪胎，取得用途為因應公司未來業務發展所需。
據了解，台達電此次取得新土地廠房，擬用於氫能、儲能或資料中心等新事業布局。
台達電近年積極發展氫能技術，2024年初宣布與英國氫能公司Ceres合作，雙方簽訂氫能源電池堆技術移轉及授權合約，將氫能技術從歐洲技轉到台灣。去年底，台達電宣布在台南2廠打造台達淨零科學實驗室，建置全台首座MW等級水電解製氫與氫燃料電池測試平台，號召中鋼、台電、中油等台廠加入，組建氫能國家隊，目標2026年底在台灣量產電池堆與系統設備。
台達電董事長鄭平表示，面對全球暖化、氣候變遷，降低碳排已是國際社會的共識及政策推動方向，氫能在這個趨勢中更被公認是能源轉型的重要發展方向之一。
鄭平說，氫能源低碳排放的特性，非常適合應用在交通、工業製造、長期儲能、低碳燃料及分散式電網等多種場景及應用。對於解決全球溫室氣體排放問題，氫能提供關鍵減碳路徑。
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