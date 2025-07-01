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6都上半年房市冷 建商降價

聯合報／ 記者陳美玲林莉朱曼寧／台北報導
六都地政局昨公告今年上半年移轉量約十萬棟、年減幅達百分之廿六點六，創近八年同期新低。圖／聯合報系資料照片
六都地政局昨公告今年上半年移轉量約十萬棟、年減幅達百分之廿六點六，創近八年同期新低。圖／聯合報系資料照片

六都地政局昨公告六月建物買賣移轉棟數一萬八○九五棟，月增百分之五點二、年減百分之廿四；今年上半年移轉量約十萬棟、年減幅達百分之廿六點六，創近八年同期新低。六都中，台北市、台南市上半年買氣為八年新低，新北市、高雄市則創近九年最低交易量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，六月六都買賣移轉棟數月增百分之五點二，反映央行出手管控後，市場已回復理性自用當道；若以上半年移轉棟數年減逾兩成估算，依去年移轉量卅五萬棟打八折來看，今年房市交易量恐只剩廿八萬棟，是近七年新低。

而房市買氣降溫也迫使建商出現降價潮，繼愛山林、興富發等建商喊出讓利價後，市場傳出全台推案量最大的建商寶佳機構，旗下線上個案將「降價百分之十五至廿」，且已知會所有代銷人員本周即將執行。寶佳機構多年來穩居全台推案量榜首，推案策略以「案海戰術」為主，且產品定位多為剛性需求住宅，不少個案比周邊建案價格親民，這次出手頗有「殺價取量、降價救市」的意味。據悉，此次的降價策略，極有可能看到實價登錄破盤價，引發不少關注。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，目前已有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，甚至在南部更傳出新案直接折扣退還一定金額給已購戶，顯示新案市場面臨全台買氣冷颼颼，價格已出現下修力道，但目前未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動全台市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，徐佳馨表示，受限買家出手謹慎，屋主心態逐漸調整，市場修正幅度也有出現，但目前貸款排隊、延後撥款等現象仍在，甚至殃及新青安市場，在買方出手特別謹慎之下，下半年房市交易量不容樂觀。

根據六都地政局統計，台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市六月移轉量均有月增百分之十一點四至廿三點一的幅度，新北市、台中市則月減百分之十二點五和百分之七點九，但與去年同期相比，六都全數衰退。

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