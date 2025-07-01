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台幣強升 5月製造業景氣轉衰退藍燈

聯合報／ 記者陳素玲朱漢崙／台北報導
受台幣勁升等因素衝擊，五月的製造業景氣燈號從代表景氣低迷的黃藍燈掉至代表衰退的藍燈。本報資料照片
受台幣勁升等因素衝擊，五月的製造業景氣燈號從代表景氣低迷的黃藍燈掉至代表衰退的藍燈。本報資料照片

台灣經濟研究院昨天發布五月製造業景氣燈號，受到台幣兌美元匯率大幅升值等因素影響，製造業外銷訂單、進口及生產者物價等年增率明顯縮小，景氣信號值掉到九點八八分，較四月減少一點九八分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈掉至代表衰退的藍燈，這也是自去年三月、逾一年多再亮藍燈。

台經院指出，國內因零售業營業額年增率已連續兩個月負成長，加上房市仍受限中央銀行管控政策，交易量持續萎縮，價格亦有鬆動，將衝擊內需導向的製造業表現。對外情勢方面，雖然以色列、伊朗達成停火協議，區域局勢仍高度不穩，一旦戰火重燃，國際油價可能再次飆升，對全球通膨、產業供應鏈將形成新一波壓力。

此外，台經院認為，美國對等關稅政策不確定已削弱市場信心，影響美元資產吸引力，導致美元走勢轉弱，亞洲各國貨幣相對升值，將進一步壓抑我國製造業出口競爭力。國內製造業未來可能要同時面對美元走弱，台幣升值與對等關稅豁免期將屆等多重壓力，接單與出口表現可能進一步受限，影響整體製造業營運表現。預估廠商下半年面對景氣風險與挑戰將高於上半年，製造業發展仍須密切觀察與因應。

針對美元走勢，富邦金控首席經濟學家羅瑋昨出席富邦財經趨勢論壇年中場指出，川普第一任當選前，美元快速走強，但他入主白宮後美元開始下滑，和目前走勢相近。美元以外的資產現在有更好報酬，帶動美元下滑，預計明年第一季前美元還會走弱，外界要有心理準備。不過，明年隨著美國經濟好轉，出現其他美股、美債投資機會後，美元也還會走揚。

羅瑋說，第三季是全球政經情勢與金融市場轉折關鍵期，須留意以伊戰事後續發展，觀察美國捲入程度、對原油價格影響；美國與各國貿易談判進度；美國國會審議中的「又大又美法案」將提高舉債上限，若通過要留意美國財部如何調整發債計畫，以及如何影響債券殖利率變化；九月的全球央行年會與各國央行利率決策等。

台經院說，台幣大升導致以台幣計算的各項指標年增率較四月明顯收斂，且與美元計價的年增幅差距擴大，導致製造業外銷訂單、生產、銷售、進口及生產者物價等年增率，均較四月數值明顯縮小，進而拖累需求面、原物料投入面及售價面指標表現。

製造業 美元指數 美元匯率 景氣燈號 台幣匯率

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