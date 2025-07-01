台幣強升 5月製造業景氣轉衰退藍燈

台灣經濟研究院昨天發布五月製造業景氣燈號，受到台幣兌美元匯率大幅升值等因素影響，製造業外銷訂單、進口及生產者物價等年增率明顯縮小，景氣信號值掉到九點八八分，較四月減少一點九八分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈掉至代表衰退的藍燈，這也是自去年三月、逾一年多再亮藍燈。

台經院指出，國內因零售業營業額年增率已連續兩個月負成長，加上房市仍受限中央銀行管控政策，交易量持續萎縮，價格亦有鬆動，將衝擊內需導向的製造業表現。對外情勢方面，雖然以色列、伊朗達成停火協議，區域局勢仍高度不穩，一旦戰火重燃，國際油價可能再次飆升，對全球通膨、產業供應鏈將形成新一波壓力。

此外，台經院認為，美國對等關稅政策不確定已削弱市場信心，影響美元資產吸引力，導致美元走勢轉弱，亞洲各國貨幣相對升值，將進一步壓抑我國製造業出口競爭力。國內製造業未來可能要同時面對美元走弱，台幣升值與對等關稅豁免期將屆等多重壓力，接單與出口表現可能進一步受限，影響整體製造業營運表現。預估廠商下半年面對景氣風險與挑戰將高於上半年，製造業發展仍須密切觀察與因應。

針對美元走勢，富邦金控首席經濟學家羅瑋昨出席富邦財經趨勢論壇年中場指出，川普第一任當選前，美元快速走強，但他入主白宮後美元開始下滑，和目前走勢相近。美元以外的資產現在有更好報酬，帶動美元下滑，預計明年第一季前美元還會走弱，外界要有心理準備。不過，明年隨著美國經濟好轉，出現其他美股、美債投資機會後，美元也還會走揚。

羅瑋說，第三季是全球政經情勢與金融市場轉折關鍵期，須留意以伊戰事後續發展，觀察美國捲入程度、對原油價格影響；美國與各國貿易談判進度；美國國會審議中的「又大又美法案」將提高舉債上限，若通過要留意美國財部如何調整發債計畫，以及如何影響債券殖利率變化；九月的全球央行年會與各國央行利率決策等。

台經院說，台幣大升導致以台幣計算的各項指標年增率較四月明顯收斂，且與美元計價的年增幅差距擴大，導致製造業外銷訂單、生產、銷售、進口及生產者物價等年增率，均較四月數值明顯縮小，進而拖累需求面、原物料投入面及售價面指標表現。