財產申報大公開…總統理財 偏好美債

監察院昨（1）日公布最新一期廉政專刊，根據財產申報公開資料，賴清德總統較上次（2023年11月）申報的存款增加909萬元，有價證券則增加1,186萬元，且主要都是購買美國國債，並登記在夫人名下；央行總裁楊金龍則持有蘋果公司債、威瑞森電信公司債。

監察院公布最新一期財產申報資料，是賴總統就任後首次財產申報。資料顯示，賴總統在2021年3月24日取得一筆土地（2,442萬元）、建物（838萬元），另有房貸約1,246萬元。

賴總統此次（2024年11月）財產申報，存款1,125萬4,024 元，上次申報存款約215萬元，增加約909萬元。有價債券則是1,186萬2,008元，都是購買美國國債，登記在夫人名下。賴總統在2023年參選總統申報財產，其中並無申報有價證券。

此外，賴總統夫人吳玫如名下除美債外，在賴總統去年財產申報中，吳玫如名下就有十張儲蓄型保單，累積已繳保費2,700萬元，但儲蓄型保單此次剩下六張，推估是此次存款增長原因。

債務部份，賴清德仍有約1,246萬元房屋貸款，較去年申報減少約140萬元。

另外，央行總裁楊金龍與妻子袁正儀財產申報土地共三筆，分別位於台北市與高雄市，其中兩筆交付信託，建物有兩筆在台北市，一筆在高雄市，存款約4,389萬元，另持有基金受益憑證約252萬元。

央行副總裁朱美麗與丈夫馮立功存款約1,541萬元，另持有台北市土地八筆、建物七筆，各兩筆交付信託，且土地坐落與建物標示位置均相同。另一名央行副總裁嚴宗大存款約1,556萬元，持有新北市土地一筆、建物四筆，基金受益憑證總價額約190萬元。

行政院主計長陳淑姿名下建物、土地已信託，存款約2,085萬元，還有珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值財產，總價額3.9萬元。