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製造業景氣 中經院：關稅、匯率…下半年關鍵

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院副院長王健全昨（1）日表示，受到美國對台對等關稅暫緩措施即將到期、新台幣匯率波動劇烈兩大因素影響，製造業保守看待接單與生產，尤其台幣升值對企業營收與獲利產生實質影響，出口業者深受其擾。

中經院昨日公布6月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為49.6，較上月回落1.4個百分點，重返緊縮區間；另外台經院昨日也發布5月製造業景氣燈號亮出衰退的藍燈，是15個月以來首見。

王健全表示，對等關稅談判尚未明朗，加上產業面臨交期與航運不確定因素，使廠商在新增出口訂單、生產排程及原物料採購上普遍趨於保守。

面對外部不確定性升高，王健全說明，央行會適度調節匯率變動，主因台灣屬「淺碟型市場」，若缺乏政策穩定機制，企業恐承受過大壓力，不利產業發展與投資信心。

整體來看，王健全認為，關稅談判進展與匯率走勢，將是下半年製造業景氣發展的關鍵變數。

關稅 製造業 台幣匯率

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