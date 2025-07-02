明年勞保撥補預算 擬爭取逾1,300億元

昨天是勞退新制上路屆滿20周年。台灣工人鬥陣總工會集結眾多產業工會到行政院前陳情，指新制勞退平均僅月領6332元，對勞工的老年照顧可說是「少得可憐」，呼籲行政院研議將雇主提撥率從現行6%，提高至9%，並逐年提高至15%。

2025-07-02 05:50