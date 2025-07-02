明年勞保撥補預算 擬爭取逾1,300億元
勞保局昨（1）日表示，今年政府撥補勞保基金1,300億元已全數入帳，勞動部正爭取明年勞保撥補預算不低於今年，但最終金額仍須與行政院討論。
勞金局昨日公布，勞保基金今年截至5月底，基金運用規模為1兆804億元，前五月虧損467.3億元。勞保財務受到外界關注。
勞保局長白麗真表示，勞動基金投資著重長期穩健，近期市場波動難免在短期帳務評價上受到影響。
勞保司長陳美女表示，今年政府撥補勞保基金1,300億元，已於1月、2月分別入帳300億元，6月30日則入帳700億元，總計1,300億元全數入帳。為維持勞保基金水位，政府已連六年撥補勞保基金，若加上疫後特別預算，共撥補3,870億元。
白麗真表示，勞動部正向行政院爭取明年撥補不低於今年。勞動部長洪申翰說，勞保基金撥補確切數字，仍在向行政院爭取，勞動部會盡力爭取，以維持基金水位。
另外，有關勞退新制提撥率20年來都維持在6%，勞動部是否調整勞退提撥率？洪申翰回應，現階段優先鼓勵雇主提高提繳率，及鼓勵勞工自提來實質提升勞工退休福祉。至於勞工退休金制度變革，勞動部以審慎態度蒐集意見，持續跟各界溝通，整體性思考未來制度的走向。
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