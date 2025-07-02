新制勞退 每人賠1.5萬

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞金局昨（1）日公布新制勞退基金累計前五月虧2,039.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工虧損1萬5,782元。

勞金局表示，新制勞退雖出現短期虧損，但長期來看，近年獲利尚屬穩健。且新制勞退有二年定期存款最低保證收益的「保護傘」，勞工不必太擔心。 目前僅是帳面虧損，年度結算後，再繼續投入新年度投資，勞工並無實際上損失。

也就是說，若新制勞退虧損，收益分配雖會出現虧損，但僅是帳面呈現，會再投入新一年度投資，勞工並無實際損失。

勞退基金

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