關稅戰攪局…三大退休基金 5月虧千億

受美國對等關稅、新台幣匯率波動影響，政府三大退休基金持續虧損。統計前五月勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金合計虧損3,651.5億元。儘管5月股市回升，但匯率波動劇烈，光是5月就虧損1,026.2億元。

勞動基金運用局昨（1）日公布，勞動基金今年截至5月底，運用規模為6兆8,949.4億元，前五月虧損2,919.7億元，收益率為負4.26%。5月單月虧損929.8億元。

三大退休基金前五月收益

勞金局指出，新制勞退基金規模為4兆5,549億元，收益率負4.32%；舊制勞退基金規模為1兆282億元，收益率負4.17%；勞保基金規模為1兆804億元，收益率負4.66%。

受衛福部委託管理的國保基金規模為5,837.1億元，前五月虧損278.6億元，收益率為負5%；另退撫基金規模為9,759.3億元，虧損453.2億元，收益率為負4.52%。

勞金局表示，儘管今年以來短期績效受金融市場波動影響，然以長期來看，整體勞動基金近十年多平均收益率為5.75%，國保基金近十年多平均收益率為6.18%，長期投資績效穩健。

勞金局說明，今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，5月更受多項重大事件交錯影響，月初美中貿易關係傳出緩和訊號，雖有助市場情緒修復，惟談判進展仍待時間觀察。

而5月新台幣兌美元強升，對出口導向企業形成壓力，影響市場信心。儘管5月股票市場回升，惟匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現帳面價值損失，影響整體投資報酬率。