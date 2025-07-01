不敵匯率波動 勞動基金5月慘虧近千億元

勞動基金運用局昨公布五月投資績效，受股票市場回升、匯率變動劇烈影響，截至今年五月底，整體勞動基金規模為六兆八九四九億元，累計虧損二九一九點七億元，收益率為負百分之四點二六。光五月單月，就一口氣虧掉約九二九億元。

對此，勞動部長洪申翰表示，目前正和行政院爭取明年勞保基金撥補，盼能維持基金水位。

勞動基金運用局指出，各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，因此投資收益也有所差異。其中，影響勞工退休金的基金，新制勞退基金規模四兆五五四九億元、收益數負二○三九點一億元、收益率負百分之四點三二；舊制勞退基金規模一兆二八二億元，收益數負三七七點九億元、收益率負百分之四點一七；勞保基金規模一兆八○四億、收益數負四六七點三億元、收益率負百分之四點六六。

就保基金規模為一七四三億元、收益率負百分之二點零一；勞職保基金規模三七四億元、收益率百分之零點七六；積欠工資墊償基金規模一九六億元、收益率負百分之一點四八。

勞動基金局解釋，今年以來，全球金融市場面臨美國關稅政策變數、經濟成長前景不明等挑戰，儘管美國提出「又大又美」減稅計畫，仍無法消除市場疑慮，聯準會方面，雖部分通膨數據出現降溫跡象，政策利率仍維持高檔不變，且對未來降息時點缺乏明確指引。

在國內方面，基金局說，新台幣五月兌換美元單月強升超過二元，對出口導向企業形成壓力，進而影響市場信心。整體而言，五月股票市場回升，但匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現帳面價值損失，影響整體投資報酬率。已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。

此外，最新一期減班休息數據顯示，本期實施減班休息事業單單位一七一家、人數二八七八人，較上期家數增加十一家、人數減少十七人。其中，受美國對等關稅影響而實施的事業單位有四十二家，人數一二三六人，較上期增加四家、四十七人。

勞保局局長白麗真表示，勞動基金投資屬於長期穩健，短期帳面受影響，今年政府撥補勞保基金一三○○億元，希望明年金額不會低於今年。