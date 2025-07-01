快訊

經濟部今找八大行庫開會 協助中小企業匯率避險

聽新聞
0:00 / 0:00

不敵匯率波動 勞動基金5月慘虧近千億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動基金運用局昨公布五月投資績效，單月一口氣虧掉約九二九億元。圖／聯合報系資料照片
勞動基金運用局昨公布五月投資績效，單月一口氣虧掉約九二九億元。圖／聯合報系資料照片

勞動基金運用局昨公布五月投資績效，受股票市場回升、匯率變動劇烈影響，截至今年五月底，整體勞動基金規模為六兆八九四九億元，累計虧損二九一九點七億元，收益率為負百分之四點二六。光五月單月，就一口氣虧掉約九二九億元。

對此，勞動部長洪申翰表示，目前正和行政院爭取明年勞保基金撥補，盼能維持基金水位。

勞動基金運用局指出，各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，因此投資收益也有所差異。其中，影響勞工退休金的基金，新制勞退基金規模四兆五五四九億元、收益數負二○三九點一億元、收益率負百分之四點三二；舊制勞退基金規模一兆二八二億元，收益數負三七七點九億元、收益率負百分之四點一七；勞保基金規模一兆八○四億、收益數負四六七點三億元、收益率負百分之四點六六。

就保基金規模為一七四三億元、收益率負百分之二點零一；勞職保基金規模三七四億元、收益率百分之零點七六；積欠工資墊償基金規模一九六億元、收益率負百分之一點四八。

勞動基金局解釋，今年以來，全球金融市場面臨美國關稅政策變數、經濟成長前景不明等挑戰，儘管美國提出「又大又美」減稅計畫，仍無法消除市場疑慮，聯準會方面，雖部分通膨數據出現降溫跡象，政策利率仍維持高檔不變，且對未來降息時點缺乏明確指引。

在國內方面，基金局說，新台幣五月兌換美元單月強升超過二元，對出口導向企業形成壓力，進而影響市場信心。整體而言，五月股票市場回升，但匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現帳面價值損失，影響整體投資報酬率。已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。

此外，最新一期減班休息數據顯示，本期實施減班休息事業單單位一七一家、人數二八七八人，較上期家數增加十一家、人數減少十七人。其中，受美國對等關稅影響而實施的事業單位有四十二家，人數一二三六人，較上期增加四家、四十七人。

勞保局局長白麗真表示，勞動基金投資屬於長期穩健，短期帳面受影響，今年政府撥補勞保基金一三○○億元，希望明年金額不會低於今年。

延伸閱讀

勞保基金今年前五月虧損467.3億 洪申翰：正爭取明年撥補

勞動部觀摩熱害防護 洪申翰：分眾防護優於全面高溫假

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

80歲以上免巴氏量表聘外籍看護 擬7月底上路

相關新聞

獨／經濟部今找八大行庫開會 協助中小企業匯率避險

台幣匯率狂升，已對台灣產業命脈中小企業釀成重災，知情人士透露，經濟部今天召集財政部轄下的八大公股行庫開會，表態將由經濟部...

央行鬆手 台幣大升7.17角

美元指數破底，外資買超台股四八二億元，加上中央銀行不再大力出手阻升，台幣兌美元匯率昨大升七點一七角，和前天貶值七點二二角...

6都上半年房市冷 建商降價

六都地政局昨公告六月建物買賣移轉棟數一萬八○九五棟，月增百分之五點二、年減百分之廿四；今年上半年移轉量約十萬棟、年減幅達...

台幣強升 5月製造業景氣轉衰退藍燈

台灣經濟研究院昨天發布五月製造業景氣燈號，受到台幣兌美元匯率大幅升值等因素影響，製造業外銷訂單、進口及生產者物價等年增率...

不敵匯率波動 勞動基金5月慘虧近千億元

勞動基金運用局昨公布五月投資績效，受股票市場回升、匯率變動劇烈影響，截至今年五月底，整體勞動基金規模為六兆八九四九億元，...

百森商學院大師開課 好食好事攜50家企業強化國際競爭力

面對全球市場競爭與成長挑戰，台灣新創產業如何強化國際化策略？由好食好事加速器主辦、經濟部中小及新創企業署指導，味全食品工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。