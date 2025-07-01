百森商學院大師開課 好食好事攜50家企業強化國際競爭力

面對全球市場競爭與成長挑戰，台灣新創產業如何強化國際化策略？由好食好事加速器主辦、經濟部中小及新創企業署指導，味全食品工業及大拙匠人食品支持的「國際成長策略實戰營」1日於台北文創大樓舉行，吸引超過50家新創及企業高階主管參與。

「國際成長策略實戰營」活動邀請美國百森商學院（Babson College）銷售與行銷學門主任、國際創業教育專家文森・奧涅瑪（Vincent Onyemah）教授來台授課，傳授獨家的「營收樹（Revenue Tree）」商業模組，協助企業檢視營收結構、布局國際成長策略。

文森・奧涅瑪授課內容相當活潑，參與的人員普遍工作都與食品產業鏈相關業者為主，好食好事加速器邀約國外專家分享如何打造韌性營業模式，現場讓大家去實作透過各種模型、工具去檢視各自產業目前營運模式還有沒有更好的突破點，好食好事加速器扮演協助新創業者創業，讓他們少走一些冤枉路。

頂新和德基金捐助人代表魏應充，為培育青年人才，2017年捐助成立好食好事基金會；其中「加速器計畫」帶領台灣新創與中小企業提升產業競爭力。

奧涅瑪於6小時密集工作坊中，以生動的互動問答方式，帶領企業進行「銷售文化自評」與「銷售引擎自評」，從五大面向拆解16個關鍵要素，找出營收瓶頸。他指出：「真正的銷售文化必須從CEO到基層都具備銷售思維，才能打造成長飛輪，提升企業競爭力。」

除了課程教學，好食好事亦安排會後教授與企業團隊進行一對一諮詢，為參與者量身設計營收優化路徑，協助在一個月內啟動改善專案、並於下一季檢視成效。參與企業橫跨食品、科技、金融等產業，其中中小企業與新創公司占七成，顯示國際化需求殷切。

好食好事基金會自2017年成立，透過加速器計畫推動食農科技創新，已輔導超過80家新創公司，領域涵蓋AI農業、替代蛋白、食品物流、循環經濟等。未來也將持續串聯國內外資源，打造亞洲最具成長潛力的食農創新生態系。