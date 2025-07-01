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助攻工具機出口競爭力 經部啟動在地檢驗服務平台

中央社／ 台北1日電

為強化工具機產業國際競爭力，經濟部標準局整合法人資源，今天啟動「工具機在地檢測驗證校正服務平台」，提供主要出口國家和產品檢驗相關的第一手資訊，並盤點國內校正與檢測驗證量能，協助業者完成在地檢測。

經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿表示，今天啟動「工具機在地檢測驗證校正服務平台」，建置資訊網，提供主要出口國家重要出口產品，在安全與性能相關檢驗項目與技術標準的第一手資訊，協助業者即時掌握出口市場規範。

標準局表示，服務平台也盤點國內校正與檢測驗證量能，提供諮詢服務與加強需求媒合，有助於業者完成在地檢測，縮短驗證時程，節省檢測成本，進而強化國際競爭力。

印度是台灣機械產品的重要出口市場，隨著印度政府逐步強化進口商品管理，最新的「機械與電機設備品質管制令」將於今年8月28日正式生效。標準局也在4月辦理印度新規說明會，向台灣工具機業者進行說明，使國內業者瞭解新的法規及申請流程。

標準局表示，面對國際法規要求趨勢，歐盟將於2027年全面實施新版機械法規（Machinery RegulationEU 2023/1230），未來將持續針對重點市場辦理技術法規說明會，整合檢測資源，提供諮詢與媒合服務，並推動國際合作，強化業者在地檢測能力與出口競爭力。

經濟部 平台 工具機

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