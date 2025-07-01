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海洋是台灣的根 賴總統：持續推動綠色航運、再生能源

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統表示，台灣要持續推動綠色航運、永續漁業以及海洋再生能源等產業轉型。記者曾吉松／攝影
賴清德總統表示，台灣要持續推動綠色航運、永續漁業以及海洋再生能源等產業轉型。記者曾吉松／攝影

賴清德總統1日下午接見「2025台灣海洋國際論壇」訪問團，他表示，台灣要持續推動綠色航運、永續漁業以及海洋再生能源等產業轉型；也要透過海洋科技與數位創新，打造兼顧環境、經濟與社會共融的新典範，提升台灣身為海洋國家的責任及競爭力。

訪團成員包括日本眾議員黃川田仁志（Hitoshi Kikawada）、青山大人（Yamato Aoyama）、源馬謙太郎（Kentaro Genma）及英國國會議員威廉森（Gavin Williamson）等，由海委會主委管碧玲陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉也在座。

賴總統致詞時提到，「2025台灣海洋國際論壇」將在明、後兩天舉行，今年論壇將聚焦在強化海域安全策略以及實現藍色經濟永續路徑，訪團的參與除彰顯對守護海洋的承諾，更以實際行動展現對台灣的支持，要再次代表台灣人民表達最深的感謝。

賴總統指出，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，也是全球前十大航運國家之一，貨櫃運輸量占全球近十分之一，具有獨特且關鍵的海洋戰略地位。對台灣而言，海洋不僅是生存發展的根基，更是國家繁榮的重要動力。

賴總統說，去年就職演說中確立了三個國家方向，其中之一就是「探索海洋」，政府要積極豐富國人海洋生活，持續推動綠色航運、永續漁業以及海洋再生能源等產業轉型；也要透過海洋科技與數位創新，打造兼顧環境、經濟與社會共融的新典範，提升台灣身為海洋國家的責任及競爭力。

賴總統表示，台灣四面環海，藍色國土是天然屏障。然而，來自中國持續不斷灰色地帶侵擾，也對台海和平穩定，造成嚴峻威脅與挑戰。面對日益複雜的海域安全問題，政府持續投入資源，除了籌建海巡艦艇，也要對於水下、水面、空中加強無人載具與智慧監偵設備的配置，展現台灣捍衛民主自由、致力維護台海和平穩定的決心。

賴總統認為，海洋是台灣的根，也是走向世界的航道。台灣人會秉持自由、開放的海洋精神，持續與全球民主夥伴攜手合作，為海洋治理貢獻力量，共同守護海域安全。

賴總統指出，「台灣海洋國際論壇」從2020年創辦以來，已經成為台灣與各國深化合作的重要平台，期待訪團貴賓在今年論壇中有豐碩收穫，也希望藉由各位來訪增進台灣與國際海洋夥伴情誼，一起為下一代促進海洋共榮與永續發展。

訪團成員《華盛頓時報》總裁麥克德維特（Thomas Mcdevitt）代表致詞表示，這週對於美國來說非常特別，7月4日是美國的獨立紀念日。「獨立」是一個神聖而有力的詞彙，在這個地區更有深刻的意義。

麥克德維特指出，台灣已經成為世界的民主燈塔，也是許多國家的關鍵夥伴。他引用賴總統在2024年就職演說中曾提到，「我們將一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的MVP」。

麥克德維特說，賴總統的就職演說展現深度的哲思、敏感度及清晰的道德與政治立場，令他深受感動。而在就職演說幾天之後，中國進行軍事動作與大量威脅，更顯示文明社會遭遇到很大的危機。

麥克德維特提到，賴總統目前正在進行的團結國家十講，幫助世界理解台灣的身分與本質，以及所處的世界局勢。他引用聖經舊約的一句話，「沒有異象，民就滅亡」，相信賴總統在帶領台灣人民時有異象、有願景，甚至能引領全世界一起度過這場文明危機。

美國 再生能源

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