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勞保基金撥補1300億元全數入帳 明年預算爭取不低於今年

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

受到美國關稅影響，勞金局1日公布，勞動基金5月單月份虧損929.7億，其中勞保截至5月虧損467.3億。外界關注，勞動部是否爭取增加明年勞保撥補。勞保局表示，今年的勞保基金撥補1,300億元已全數入帳，勞動部正在爭取明年勞保撥補預算不低於今年，但最後金額還需與行政院討論。

勞金局1日公布，整體勞動基金截至5月底止運用規模為6兆8,949億元，累計虧損2,919億元，收益率-4.26%；單月虧損929.7億元。新制勞退基金虧損持續擴大，累計前五月虧2039.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工虧損1萬5,782元。

勞保局長白麗真說明，有關於勞動基金的收益，勞動基金投資著重的是長期穩健，以近十年來看，平均收益率有達到5.75。因為近期市場波動，難免在短期的帳務評價上有受到影響。

外界關注，勞動部是否爭取增加明年勞保撥補，白麗真表示，今年撥補1,300億，明年勞動部正在跟行政院爭取不低於今年的預算來做處理。勞動部長洪申翰說，勞保基金撥補的確切數字，還在跟行政院爭取中，勞動部會盡力的爭取，以維持基金的水位，不過這部分確實可能還需要跟行政院做最後的討論和決定。

勞保司長陳美女說明，今年的勞保基金撥補1,300億元，已在1月及2月分別入帳300億元，6月30日也入帳700億元，總計1,300億元全數入帳。為維持勞保基金水位，政府已連續6年撥補勞保基金，若加上疫後特別預算，共撥補3,870億元，其中今年為1,200億元加疫後特別預算100億元。

另外，有關勞退新制提撥率20年來都維持在6%，勞動部是否調整勞退提撥率？洪申翰回應，現階段在強制雇主提繳6%的基礎上，還是會優先鼓勵僱主提高提繳率，以及鼓勵勞工參與自提，來實質提升勞工退休福祉。至於勞工退休金制度的變革，勞動部以審慎態度蒐集意見，持續跟各界溝通，整體性思考未來制度的走向。

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