全球商機鏈結總動員開跑 拉丁美洲買主來台洽談

外貿協會表示，2025全球商機鏈結總動員計畫今天開跑，鎖定拉丁美洲新興市場，邀集9國、35位重量級買主來台，產業涵蓋資通訊、機械、手工具等領域，與近300家台灣業者面對面洽談採購，預計促成商機逾1700萬美元。

由經濟部國際貿易署主辦、貿協執行的「2025全球商機鏈結總動員」計畫，首場活動今天登場。貿協今天發布新聞稿表示，來台參加採購洽談的買主涵蓋資通訊、機械、手工具、汽車零配件、能源、物聯網智慧應用、生活消費品等多元領域，皆為拉美地區在數位轉型與基礎建設等產業有高度需求的廠商，也與台灣優勢產業高度契合。

貿協表示，秘魯第3大電子產品進口商COMPUDISKETT、阿根廷前5大資通訊產品製造及經銷商PC ARTS ARGENTINA、貝里斯企業科技解決方案及電子產品最大供應商FULTEC SYSTEMS等代表性企業，巴西冶金、機電材料工業聯盟（SIMECS），也首次徵集汽配、機械、起重吊掛設備的企業來台尋找合作夥伴。

此外，「機不可失—工具機現場直擊產業聚落巡禮」將於明天舉辦，針對有導入自動化生產設備及智慧製造需求的買主量身規劃訪廠行程。

貿協表示，工具機及機械零組件群聚中部地區，買主實地參訪產業聚落等代表性企業，將深入瞭解台灣工具機產業從零件製造至整機組裝的垂直整合實力及客製化服務，在地緣政治與供應鏈重組的變動局勢中，加強推廣MIT優勢。

面對全球經貿環境快速變動，經濟部國際貿易署將持續透過多元創新的拓銷作法，協助台灣業者爭取國際訂單。下半年已規劃邀請東協、紐澳、亞西、歐洲等地區買主分批來台參加「2025全球商機鏈結總動員」，以落實政府帶頭搶單，助攻出口的行動決心。