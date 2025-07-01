快訊

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

全球商機鏈結總動員開跑 拉丁美洲買主來台洽談

中央社／ 台北1日電

外貿協會表示，2025全球商機鏈結總動員計畫今天開跑，鎖定拉丁美洲新興市場，邀集9國、35位重量級買主來台，產業涵蓋資通訊、機械、手工具等領域，與近300家台灣業者面對面洽談採購，預計促成商機逾1700萬美元。

經濟部國際貿易署主辦、貿協執行的「2025全球商機鏈結總動員」計畫，首場活動今天登場。貿協今天發布新聞稿表示，來台參加採購洽談的買主涵蓋資通訊、機械、手工具、汽車零配件、能源、物聯網智慧應用、生活消費品等多元領域，皆為拉美地區在數位轉型與基礎建設等產業有高度需求的廠商，也與台灣優勢產業高度契合。

貿協表示，秘魯第3大電子產品進口商COMPUDISKETT、阿根廷前5大資通訊產品製造及經銷商PC ARTS ARGENTINA、貝里斯企業科技解決方案及電子產品最大供應商FULTEC SYSTEMS等代表性企業，巴西冶金、機電材料工業聯盟（SIMECS），也首次徵集汽配、機械、起重吊掛設備的企業來台尋找合作夥伴。

此外，「機不可失—工具機現場直擊產業聚落巡禮」將於明天舉辦，針對有導入自動化生產設備及智慧製造需求的買主量身規劃訪廠行程。

貿協表示，工具機及機械零組件群聚中部地區，買主實地參訪產業聚落等代表性企業，將深入瞭解台灣工具機產業從零件製造至整機組裝的垂直整合實力及客製化服務，在地緣政治與供應鏈重組的變動局勢中，加強推廣MIT優勢。

面對全球經貿環境快速變動，經濟部國際貿易署將持續透過多元創新的拓銷作法，協助台灣業者爭取國際訂單。下半年已規劃邀請東協、紐澳、亞西、歐洲等地區買主分批來台參加「2025全球商機鏈結總動員」，以落實政府帶頭搶單，助攻出口的行動決心。

資通訊 經濟部 工具機 外貿協會

延伸閱讀

邁向數位淨零雙轉型 TIMTOS 2025大秀臺灣工具機研發實力

伯鑫股東會／正式入主！復盛總經理江慶生獲選董事長

中鋼：手工具將迎轉單

中鋼市研：台灣手工具銷美關稅不到大陸三分一 可帶來轉單效應

相關新聞

百森商學院大師開課 好食好事攜50家企業強化國際競爭力

面對全球市場競爭與成長挑戰，台灣新創產業如何強化國際化策略？由好食好事加速器主辦、經濟部中小及新創企業署指導，味全食品工...

「海洋是台灣的根」 賴總統：持續推動綠色航運、再生能源

賴清德總統1日下午接見「2025台灣海洋國際論壇」訪問團，他表示，台灣要持續推動綠色航運、永續漁業以及海洋再生能源等產業...

勞保基金撥補1300億元全數入帳 明年預算爭取不低於今年

受到美國關稅影響，勞金局1日公布，勞動基金5月單月份虧損929.7億，其中勞保截至5月虧損467.3億。外界關注，勞動部...

旺季到來、補助加碼 電動機車6月掛牌5014輛

市場回溫，台灣6月機車市場銷量為60285輛，較上月上升8.15%，相較去年同期則小幅成長1.34%，在各家品牌陸續發表...

產業拉貨告一段落 6月製造業PMI回落到50以下

中經院今天發布6月採購經理人指數（PMI）回跌1.4個百分點至49.6%，結束5月短暫擴張行情，未來展望指數也回跌1.1...

駐越大使劉世忠：越南市場潛力仍在 台商很靈活懂得分散風險

美國總統川普上任發起關稅戰，引發全球經濟震盪，而越南成為各國企業分散生產基地的關鍵一環。駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。