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旺季到來、補助加碼 電動機車6月掛牌5014輛
市場回溫，台灣6月機車市場銷量為60285輛，較上月上升8.15%，相較去年同期則小幅成長1.34%，在各家品牌陸續發表新車後，有望挹注暑期銷售動能。
電動機車龍頭Gogoro表示，電動機車市場6月整體銷量為5014輛，較上月成長16.65%，隨著暑期購車旺季到來，以及經濟部宣布電動車車補助加碼，有效帶動民眾購車需求及意願成長。
Gogoro指出，6月Gogoro領牌數2967輛，較上月上升45.36%，市占率達4.92%，其中白牌電動機車銷量前4名皆由Gogoro包辦，分別為Gogoro VIVA MIX、Gogoro 2 Plus、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL，白牌級距穩健成長。
Gogoro也說，全新上市的二輪入門首選Gogoro EZZY兩週訂單熱銷逾1500台，空降綠牌銷售冠軍，帶動6月Gogoro綠牌電車成長達362%，其中以淺藍色最受消費者青睞。
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